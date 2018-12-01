Курс доллара — что будет с гривней в декабре — SEGODNYA

Последняя неделя ноября наглядно продемонстрировала, что такое паника на валютном рынке. В понедельник, сразу после заседания СНБО и оглашения планов о введении военного положения, наличные курсы валют сделали давно не виданный скачок. В некоторых обменных пунктах ценники выросли более чем на гривню, т. е. доллар подорожал с 27,9 грн почти до 29. В среднем, по данным сайта «Минфин», наличный доллар подорожал за понедельник на 0,39 грн в покупке и на 0,55 грн в продаже. Во вторник ситуация продолжала накаляться. За сутки средняя цена покупки доллара выросла на 25 коп., продажи – аж на 95 коп. В некоторых обменниках доллар продавался по 29,5 грн, и украинцы стали гадать, преодолеет ли он психологическую отметку в 30 грн.

При этом на межбанковском рынке, который определяет официальный курс НБУ, ажиотаж был не так ощутим. Хотя, по мнению специалистов, и в понедельник, и во вторник предпринимались попытки «раскачать» курс, однако «повелись» на эту провокацию не многие. В итоге с понедельника на вторник, 27 ноября, курс НБУ вырос всего на 10 коп (с 27,79 до 27,89 грн), а к 28 ноября – на 21 коп (до 28,1 грн). И, хотя тенденция ослабления гривни наблюдалась всю неделю, в целом с 23.11 по 30.11 курс доллара НБУ поднялся всего на 65 копеек (до 28,39 грн).

А на 3 декабря регулятор снизил показатель сразу на 17 коп. – до 28,22 грн. Что дало основания экспертам говорить о том, что паника пошла на спад.

Надолго ли затишье?





«Падение курса наблюдалось на протяжении понедельника – среды. Уже в четверг обменные пункты, которые являются барометром валютного рынка, существенно снизали курс продажи. Если в среду он был 29 – 29,5 грн, то в четверг – уже 28,5. Это говорит о том, что люди вели себя достаточно спокойно, ажиотажа не было. Его удалось сбить в первую очередь за счет взвешенной позиции Нацбанка. Политическим и финансовым спекулянтам не удалось раздуть кризис. Потому что макроэкономических предпосылок для этого не было. Поэтому к пятнице волна этого кризиса, можно сказать, прекратилась», – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.





Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук также считает, что шок, вызванный объявлением военного положения, уже проходит.





«Я уверен, что паника сейчас будет утихать, потому что причин для волнений сегодня нет. У нас военное положение, так сказать, в лайт-режиме, никаких негативных последствий для экономики это не несет, рыть окопы никого не отправляют. Поэтому ситуация успокоится», – говорит он.





Однако говорить о том, что девальвация гривни прекратилась, рано. В декабре гривня традиционно ослабляется, и прекращается эта тенденция в лучшем случае к концу января.





«В конце года у нас, к сожалению, гривня обесценивается, в силу того, что у нас сырьевая экономика. Растет импорт, много бюджетных средств вываливается в конце года на рынок, и это провоцирует давление на курс национальной валюты. Так происходит на протяжении многих лет, и в этом году тоже это будет влиять на курс гривни до конца января», – говорит Борис Кушнирук.





В декабре придется «ловить момент»

Между тем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что даже в «девальвационном» декабре возможно, мы увидим и периоды укрепления гривни.





«Да, в декабре у нас возможен рост курса доллара. Потому что кроме панической ситуации есть и другие факторы, которые влияют. Декабрь – это такой момент, когда нужна валюта. В в конце года надо закрывать договора, покупать газ, делать выплаты по облигациям. Но при этом в конце года люди все-таки больше продают доллары. Потому что Новый год и т. д. Так что в декабре будут такие моменты, когда мы увидим курс 28,5 грн, 28,6 грн за доллар. Но может быть и такое, что ближе к концу декабря курс вернется к 28 грн», – прогнозирует он.





Борис Кушнирук также считает, что в декабре будут и периоды укрепления, и периоды проседания гривни.





«Сейчас, после паники, доллар на 5-10 дней успокоится, но потом гривня все равно начнет обесцениваться. Но уже не под влиянием фактора военного положения, а под влиянием праздников», – говорит эксперт-экономист.





По его мнению, в пиковые моменты в декабре можем увидеть курс доллара и 29 грн, и 29,3 грн.

Поводы для следующих паник еще могут быть

А вот Тарас Козак обращает внимание на то, что причина, спровоцировавшая панику на валютном рынке в конце ноября, никуда не делась. А значит, и она еще может дать о себе знать.





«Начало этого кризиса – военно-политического кризиса – положено тем, что Россия ограничила движение кораблей через Керченский пролив. Сейчас блокада продолжается. В пятницу там стояли сотни кораблей, не могли пройти ни в Мариуполь и Бердянск, ни выйти оттуда. Т. е. кризис еще не имеет развязки, не устранен источник проблемы. Поэтому мы не можем сказать, что весь кризис закончился».





Эксперт предупреждает: да, первая волна этого кризиса, которая была вызвана введением военного положения, прошла. Но если будут новые периоды обострения, это опять повлечет за собой колебания на валютном рынке. Правда, по его прогнозам, новые скачки будут гораздо менее резкими, чем первый.





«Потому что вследствие этого скачка пострадали в первую очередь те, кто паниковал. Кто сначала начал покупать доллар по 29,5, потому что считал, что завтра все, по 32. Рынок наказывает тех, кто поддается на провокации. Поэтому люди в следующий раз делают ошибок намного меньше», – поясняет Тарас Козак.





Напомним, ранее сайт «Сегодня» рассказывал, что в Украине происходит с курсом евро.





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