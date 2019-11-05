Курс доллара — что будет с долларом в ноябре — новости Украины

Обычно в последний месяц осени украинская валюта теряет в цене около 3%

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Курс продажи безналичного доллара США в Украине в октябре вырос на 1,7%, в среднем до 24,78 грн за доллар, наличного – на 2,9%, до 24,99 грн. Курс безналичного евро повысился на 3,9%, до 27,62 грн, наличного – на 4,9% до 27,90 грн за евро. По состоянию на 5 ноября Нацбанк рассчитал курс доллара на уровне 24,80 грн.

Аналитики ГК Forex Club считают, что в ноябре гривня сможет сохранить позиции вблизи отметки 25 грн/долл. – на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступления иностранных инвестиций в Украину.

Эксперты напоминают, что с начала 2019 года украинская валюта укрепилась по отношению к доллару США на 12,11%, что позволило ей занять первое место в рейтинге самых сильных валют в мире. По словам специалистов, это удалось за счет проведения жесткой денежно-кредитной политики НБУ и притоку внешних инвестиций. А объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) с начала 2019 года вырос до 99,5 млрд грн.

«Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким. Пока инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалации военного конфликта на Донбассе и открытия рынка земли. Но эту веру может пошатнуть политическая нестабильность», – объясняет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Если изменится новостной фон, рынок начнет испытывать нехватку валютного предложения, и гривня перейдет в более широкий диапазон колебаний – 25,5-26,5 грн за доллар, предупредил аналитик.

По его словам, последний месяц осени является периодом девальвации, когда гривня обычно в среднем теряет 3,3%. Это связано с началом отопительного сезона, а также подготовкой импортеров к сезону декабрьских продаж и активного пополнения запасов товаров и складов.

Усиливает давление на курс и устойчивое негативное сальдо торгового баланса Украины, которое перекрывается исключительно притоком внешних инвестиций, а также замедление роста экономики Европы.

Кроме того, как рассказали сайту «Сегодня» финансовые аналитики, на курс доллара в ноябре также будет влиять аномально теплая погода и политика ФРС США. Впрочем, как убежден, руководитель подразделения по корпоративному анализу ICUАлександр Мартыненко, в ноябре факторы девальвации и укрепления гривни будут скомпенсированы.

«Таким образом, если ослабление гривни произойдет, оно будет незначительным», – считает Мартыненко.

По его мнению, на конец ноября стоит ожидать курс в диапазоне 25-25,5 грн/долл.

Напомним, в обновленном прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

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