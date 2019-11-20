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Курс доллара будет снижаться до конца года под влиянием спроса на гривны

Курс валют 20 Ноя 2019
Курс доллара будет снижаться до конца года под влиянием спроса на гривны
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Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Тенденция к снижению курса доллара сохранится в ближайшее время

До конца 2019 года на валютном рынке будет сохраняться тенденция к снижению курса доллара, а курс может опуститься ниже 24 гривен за доллар. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, сейчас мы находимся в ситуации, «когда идет игра в одни ворота». По его словам, суть ее заключается в том, что на рынке есть предложение доллара и постоянный спрос на гривны, который каждую неделю увеличивается.

«Это приводит к снижению курса доллара. Такая тенденция будет продолжаться и дальше», — констатировал он.

Пархоменко считает, что в случае положительного решения МВФ о новой программе с Украиной, тенденция к укреплению гривны усилится.

«Мы имеем шансы на укрепление гривны и отметку в 24 гривны за доллар мы можем быстро и легко пройти и уже к Новому году можем увидеть цифры ниже отметки в 24 гривны за доллар», — сказал он.

Аналитик напомнил, что МВФ выступает тригером реформ, а в данный момент Украина многое сделала в законодательном поле по требованию МВФ.

«В данный момент законодательных сложностей для принятия помощи от МВФ нет, мы в полной мере выполнили наше домашние задание. Уже ближе к концу месяца будет ясно решение по кредиту, как и судьба гривны до конца года», — добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ). Гончарук выразил оптимизм в отношении сроков и заявил, что прогресс будет точно уже в этом году.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Роном ван Роденом прибыла в Киев в четверг, 14 ноября, и будет работать в течение недели.

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