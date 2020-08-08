Курс доллара будет немного колебаться. Аналитик дал прогноз на ближайшую неделю

08 августа 2020, суббота, 05:00

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2020-08-08T05:00:00+03:00

Финансы

2020-08-08T05:00:01+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Курс доллара будет немного колебаться. Аналитик дал прогноз на ближайшую неделю

Прогноз курса доллара на 10-16 августа

В то время, как Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD, с 10 по 16 августа рынок, по прогнозам аналитиков, продолжит оставаться в коридоре 27,6-27,8 UAH/USD. Об этом говорится в новом еженедельном аналитическом продукте Weekly Economic Monitor, сообщает главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Так, сообщается, что неделя с 27 июля по 3 августа показала наклонный тренд на укрепление гривны. Покинув отметку в 28 UAH/USD, которую курс преодолел при полном попустительстве Нацбанка на прошлой неделе в результате турбулентности, вызванной сменой правления НБУ, превалирование предложения валюты на рынке над спросом привело курс в стабильно торгуемый коридор 27,6-27,7 UAH/USD.

НБУ, как и на прошлой неделе почти не участвовал в рынке, его интервенции в 18 и 20 млн долл. напротив удерживали курс от укрепления ниже 27,6 UAH/USD. Очередная вспышка паники среди нерезидентов-обладателей ОВГЗ улеглась в первых числах апреля. Спрос со стороны представляющего их интересы Ситибанка угас почти до нуля.

Коррсчета банков в НБУ за истекшую неделю уменьшились на 11 млрд гривен (эквивалент 400 млн долларов). Спрос на рынке ОВГЗ со стороны банков возобновился (за счет их выхода из депозитных сертификатов НБУ).

В то же время, Минфин в последнюю неделю июля осуществил значительные бюджетные расходы (через коррсчета банков прошло с Единого Казначейского счета 21 млрд гривен). Такой приток гривневой ликвидности (вместе с действиями НБУ по выкупу валюты) также не дал курсу гривни укрепиться ниже 27,6 UAH/USD.

«На будущей неделе рынок продолжит по нашему прогнозу оставаться в коридоре 27,6-27,8 UAH/USD с незначительным перевесом предложения над спросом. Продавит ли курс нижнюю отметку в 27,6 UAH/USD будет зависеть от того, позволит ли НБУ ему это сделать или предпочтет за счет интервенций еще пополнить резервы и вновь доведет его до значения 27,9- 28,0 UAH/USD», — отмечается в Weekly Economic Monitor.

Курс доллара в Украине 10-16 августа. Инфографика: Facebook/Михаил Кухар

С полной версией «пилотного выпуска» можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.

WEEKLY ECONOMIC MONITOR — это самый полный мониторинг макроэкономической картины в стране за прошедшую неделю с прогнозами и комментариями, составленный в виде набора удобной инфографики, который можно прочесть всего за несколько минут.

Продукт начнет свой регулярный выход с 1 сентября.





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