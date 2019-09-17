Курс доллара будет колебаться осенью

17 сентября 2019, вторник, 12:22

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2019-09-17T12:22:00+03:00

Финансы

2019-09-17T12:22:59+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Гривня растет — доллар падает: чего ожидать в будущем

На сегодняшний день гривня успешно продолжать крепнуть, оставаясь самой «устойчивой» и эффективной валютой в мире с начала этого года. За последние 9 месяцев безналичный курс гривны повысился по отношению к доллару на 11,74%.

На днях, курс доллара в Украине достигнул трехлетнего минимума, преодолев отметку в 25 гривен за единицу. За неделю гривна окрепла на 38 копеек, а девальвация (уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта) так и не состоялась. О том, стоит ли ожидать новых «достижений» от гривны, рассказали финансисты в «Сегодня».

На данный момент, курс национальной валюты обретает свою стабильность лишь благодаря экономическому росту, утверждают эксперты.

«Это означает, что доверие к Украине растет, а риски, связанные с нашей кредитоспособностью, уменьшаются», — уточняет министр финансов Оксана Маркарова.

Так, недавно агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта( неуплаты долгов) Украины с уровня В- до уровня В в гривне и инвалюте.

Вместе с тем Fitch Ratings спрогнозировало замедление роста цен на товары до 8,5% в 2019-м и до 5,7% в 2021-м. В агентстве утверждают, что падению инфляции будут способствовать гибкость обменного курса и стремление НБУ придерживаться ключевых показателей роста экономики.

Этот всеобщий оптимизм и позволил гривне рекордно укрепиться, считает инвестбанкир Сергей Фурса.

«Должна была произойти сезонная девальвация, но тренд сезонности перебивает оптимизм относительно дальнейшего развития экономики», — рассказал эксперт.

Однако, финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что дальнейшее укрепление гривни нежелательно.

«Снижение курса является угрозой для выполнения бюджета на текущий год. У нас большинство налогов завязаны на курс — импортный НДС, таможенные пошлины. Поэтому если курс будет еще укрепляться, это может негативно отразиться на выполнении бюджета — придется секвестрировать в ближайшие месяцы», — поясняет эксперт.

Вместе с тем экономист Иван Никитченко уверен, что властям удастся довести доходную часть бюджета до запланированных показателей, ведь рост инфляции (в августе 8,8% годовых) позволяет наполнять государственную казну за счет налогов.

Эксперты считают, что этой осенью курс доллара будет колебаться в пределах 24-26 грн. Стабильному укреплению нацвалюты способствуют МВФ и облигации.

«Украина прошла риски политкризиса, что давили на курс в первой половине 2019-го. Сейчас есть шанс, что МВФ выделит нашей стране очередной транш. Да и гривневые ОВГЗ пользуются популярностью у нерезидентов», — пояснил экономист Иван Никитченко.

Вместе с тем руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский уверен, что курс гривни может просесть в начале следующего года:

«Этому могут способствовать рецессия мировой экономики, торговая война Китая и США, низкие цены по основным группам товаров, которые интересны нашим экспортерам. Но Украина имеет компенсаторы для стабилизации нацвалюты — это приватизация, рост акцизов, реформа рынка земли».

Как сообщали Українські Новини, ранее эксперты давали долгосрочный прогноз и рассказывали о том, будет ли «скачок» доллара после выборов.

Кроме того,в августе сообщалось, что за неделю курс доллара в Украине «развернулся», перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2%.





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