Курс доллара 9 апреля в обменных пунктах, на межбанке, НБУ

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар евро дорожают в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 27,57 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 29,86 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,12 (26,88 — 8 апреля), продажи — 27,57 (27,32 — 8 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (28,90 — 8 апреля), продажи — 29,86 (29,64 — 8 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,13 — 8 апреля), продажи 3,66 (3,62 — 8 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 9 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,73 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 апреля справочный курс на уровне 27,25 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 апреля (27,15 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,20 — 27,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк 8 апреля продал на межбанке 44,5 млн долларов, поскольку спрос снова превышал предложение, а курс гривны колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.

Как отметили в пресс-службе НБУ в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

В пресс-службе добавили, что НБУ, как и ранее, не собирается вводить административные ограничения и продолжит последовательную политику на валютном рынке. «Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения», — говорится в сообщении.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

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