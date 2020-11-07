Курс доллара 7 ноября снова упал

07 ноября 2020, суббота, 05:30

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2020-11-07T05:30:00+02:00

Экономика

2020-11-08T03:00:05+02:00

Українські Новини

Українські Новини

Гривна взлетела на выходных. Курс валют на 7 ноября

Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 ноября, на 14,31 коп. до 28,3643 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 9,26 коп. до 28,5074 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:



Официальный курс

1 фунт стерлингов

37,1019

1 доллар США

28,3643

1 швейцарский франк

31,3314

10 иен

2,7343

10 российских рублей

3,6649

1 евро

33,5819

Как сообщали Українські Новини, с 30 октября по 6 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,42 коп. до 28,4512 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,93 коп. до 28,1582 UAH/USD после незначительного роста на прошлой неделе.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 ноября на 11,94 коп. до 28,4570 UAH/USD, курс покупки – понизился на 18,76 коп. до 28,1458 UAH/USD.

Тем временем экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует, что курс гривны будет составлять 28-28,5 UAH/USD до конца 2020 года.

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