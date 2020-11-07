Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс доллара 7 ноября снова упал

Курс доллара 7 ноября снова упал

Курс валют 07 Ноя 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

07 ноября 2020, суббота, 05:30
18885

2020-11-07T05:30:00+02:00
Экономика
2020-11-08T03:00:05+02:00

Українські Новини

Українські Новини

Гривна взлетела на выходных. Курс валют на 7 ноября

Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 ноября, на 14,31 коп. до 28,3643 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 9,26 коп. до 28,5074 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:


Официальный курс
1 фунт стерлингов
37,1019
1 доллар США
28,3643
1 швейцарский франк
31,3314
10 иен
2,7343
10 российских рублей
3,6649
1 евро
33,5819

Как сообщали Українські Новини, с 30 октября по 6 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,42 коп. до 28,4512 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,93 коп. до 28,1582 UAH/USD после незначительного роста на прошлой неделе.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 ноября на 11,94 коп. до 28,4570 UAH/USD, курс покупки – понизился на 18,76 коп. до 28,1458 UAH/USD.

Тем временем экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует, что курс гривны будет составлять 28-28,5 UAH/USD до конца 2020 года.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости



Источник

Курс доллара резко упал до 28,13 гривен - Национальный банк Украины - курсы валют - Курс доллара →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top