Курс доллара 7 ноября снова упал

07 ноября 2020, суббота, 05:30
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2020-11-07T05:30:00+02:00
Экономика
2020-11-08T03:00:05+02:00
Українські Новини
Українські Новини
Гривна взлетела на выходных. Курс валют на 7 ноября
Национальный банк снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-8 ноября, на 14,31 коп. до 28,3643 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 9,26 коп. до 28,5074 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
Официальный курс
1 фунт стерлингов
37,1019
1 доллар США
28,3643
1 швейцарский франк
31,3314
10 иен
2,7343
10 российских рублей
3,6649
1 евро
33,5819
Как сообщали Українські Новини, с 30 октября по 6 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,42 коп. до 28,4512 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,93 коп. до 28,1582 UAH/USD после незначительного роста на прошлой неделе.
Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 ноября на 11,94 коп. до 28,4570 UAH/USD, курс покупки – понизился на 18,76 коп. до 28,1458 UAH/USD.
Тем временем экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар прогнозирует, что курс гривны будет составлять 28-28,5 UAH/USD до конца 2020 года.
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