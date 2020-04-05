Курс доллара 6 апреля. Прогноз аналитиков и Нацбанка

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В пятницу Нацбанк активно выкупал американскую валюту

Официальный курс доллара на понедельник, 6 апреля, установлен Нацбанком на уровне 27,373 грн/$. Это на 23 копейки ниже пятничного курса. Банковские казначеи прогнозируют, что в понедельник торги на межбанке будут проходить в диапазоне 27,35-27,55 грн/$.

Курс на межбанке

В пятницу межбанковский рынок открывался на уровне 27,36-27,38 грн/$. Дальше, по словам казначеев, котировки демонстрировали разнонаправленное движение, передает UBR.ua.

«Дневной минимум составил 27,34-27,35 грн/$, при завершении сессии уровень котировок составил 27,40-27,46 грн/$», – рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на уровне 27,3609 грн/$. Объем свободной ликвидности вырос на 4,9 млрд грн и достиг 181,5 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,8 млрд грн – до 54,7 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, увеличился на 10,7 млрд грн – до 126,8 млрд грн.

«Торги в пятницу начались гэпом вниз в сравнении с закрытием днем ранее. Утренний перевес предложения над спросом был нейтрализован регулятором, дважды выкупавшим доллар по 27,39 и 27,35 грн/$ и выкупившим суммарно около $170 млн, что задало дневной минимум, активизировало спрос и вернуло котировки к уровню 27,4 грн/$», – добавил Куринной.

Курс в обменниках

Относительно стабильным в пятницу оставался курс доллара в пунктах обмена валют. Наличный рынок 3 апреля открывался котировками 27,37-27,48 грн/$, к середине дня диапазон сузился до 27,40-27,47 грн/$.

Курс на черном рынки

USD 27,337/27,442;

EUR 29,316/29,523;

RUB 0,330/0,349.

Фондовые рынки

Курс евро против доллара США на международном валютном рынке Forex в пятницу, 3 апреля, снизился относительно предыдущего фиксинга на 0,6% до 1,0795 доллара.

На мировых фондовых площадках отмечается понижательная динамика биржевых индексов, говорят эксперты. Инвесторы начинают отыгрывать резкое ухудшение макроэкономических показателей на фоне распространения коронавируса.

«Безработица в США в марте подскочила на рекордные за 45 лет 0,9 процентных пункта в месячном выражении – до 4,4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики сократилось на 701 тыс. – первое падение с сентября 2010 года. Эксперты прогнозировали безработицу на уровне 3,8%, а сокращение числа рабочих мест – только на 100 тыс.», – рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Поддерживающим фактором оказались данные по динамике индекса деловой активности в сфере услуг США в марте на уровне 52,5 пункта против февральских 57,3 пункта и прогнозах индикатора на уровне 44 пункта.

«Фондовые индексы США в начале торговой сессии падают на 1-1,5%. Западноевропейские биржевые индексы теряют вечером 0,5-1,2% к предыдущему закрытию», – добавил Шевчишин.

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