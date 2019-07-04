Курс доллара 4 июля на открытии межбанка 25,92-25,95 грн/доллар

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит дешевле 26 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 25,95 гривен за доллар, курс в покупке — 25,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,27 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,9200 — 25,9500 грн/доллар, евро 29,2403 — 29,2716 грн/евро, российский рубль 0,4084 — 0,4093 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9200 25,9500

EUR/UAH 29,2403 29,2716

RUB/UAH 0,4084 0,4093

Напомним, 3 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9200 — 25,9500 грн/доллар, евро 29,2714 — 29,3027 грн/евро, российский рубль 0,4075 — 0,4081 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,04 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 июля установлен на таком уровне: 2604,4841 гривен за 100 долларов (-13,4192 гривен).

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