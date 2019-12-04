Курс доллара 4 декабря повысился

04 декабря 2019, среда, 10:25
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2019-12-04T10:25:00+02:00
Экономика
2019-12-04T10:26:07+02:00
Українські Новини
Українські Новини
Доллар и евро в киевских обменниках подскочили: курс валют на среду
В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 декабря на 0,41 коп. до 24,0790 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,06 коп. до 23,8155 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
Доллар США
Евро
10 российских рублей
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Покупка
Продажа
Средний
23,8155
24,0790
26,2432
26,6681
3,43
3,79
Максимальный
23,9000
24,3000
26,4000
27,0000
3,70
4,00
Минимальный
23,5000
23,9300
25,0000
26,5000
2,30
3,68
Как сообщали Українські Новини, в ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.
Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.
Тем временем стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре.
А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп, во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.