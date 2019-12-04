Курс доллара 4 декабря повысился

04 декабря 2019, среда, 10:25

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2019-12-04T10:25:00+02:00

Экономика

2019-12-04T10:26:07+02:00

Українські Новини

Українські Новини

Доллар и евро в киевских обменниках подскочили: курс валют на среду

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 декабря на 0,41 коп. до 24,0790 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,06 коп. до 23,8155 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:



Доллар США

Евро

10 российских рублей



Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

23,8155

24,0790

26,2432

26,6681

3,43

3,79

Максимальный

23,9000

24,3000

26,4000

27,0000

3,70

4,00

Минимальный

23,5000

23,9300

25,0000

26,5000

2,30

3,68

Как сообщали Українські Новини, в ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

Тем временем стало известно, сколько Украина выплатит по госдолгу в декабре.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп, во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.





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