Курс доллара 30 ноября в банках Украины упал

В Украине курс доллара в субботу, 30 ноября, опустился на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,10 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 3 копейки и составил 26,60 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,03 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 5 копеек

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,45 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 5 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в субботу, 30 ноября, опустился на 5 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL:

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