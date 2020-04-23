Курс доллара 23 апреля в обменных пунктах, на межбанке, НБУ

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Справочный курс НБУ упал ниже 27 гривен за доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,97 (27,02 — 22 апреля), продажи — 27,31 (27,43 — 22 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,12 — 22 апреля), продажи — 29,54 (29,68 — 22 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,16 — 22 апреля), продажи 3,63 (3,63 — 22 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 23 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 29,12 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 апреля справочный курс на уровне 26,99 грн/доллар, снизив его по сравнению с 22 апреля (27,08 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 — 27,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует резкое снижение курса гривны к доллару в 2020 году на уровне 25% год к году.

Национальный банк Украины начал публиковать недельные обзоры банковского сектора. По данным НБУ, рост индекса финансового стресса был краткосрочным. Локальный максимум зафиксирован 24 марта, после чего идет постепенное уменьшение уровня стресса.

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