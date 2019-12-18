Курс доллара 2020 — в какой валюте хранить деньги в Украине

Стало известно, в какой валюте хранить деньги в Украине (иллюстративное фото / УНИАН)

Эксперты рассказали, почему не нужно держать сбережения только в долларах

В связи с тем, что курс доллара в Украине укрепляется, а по прогнозам экономистов, в 2020 году доллар может и вовсе стремительно падать, хранить свои сбережения исключительно в этой валюте специалисты не советуют.

Так, по словам одного из экспертов по личным финансам, выбор валюты зависит от срока вложений. Деньги, которые украинцы планируют потратить в течении незначительного периода, например, полугода, финансист рекомендует хранить только в гривнах. А вот долгосрочные резервы желательно сберегать сразу в трех валютах. При чем, по принципу: 40% — в долларах, 30% — в евро, 30% — в гривнах.

При этом, евро тоже не является образцом стабильности, говорят эксперты, обращая внимание на то, что валюта Европейского Союза существенно просела к доллару за последние годы. Зато в «баксах» намного больше вариантов для вложений, чем в любой другой мировой валюте, да и инструментов долларовых на украинском рынке существенно больше, чем евровых.

Кроме того, эксперты советуют не хранить деньги в фунтах. Аргументируют они этот совет тем, что в Британии никак не могут определиться с Brexit, который неизвестно как может повлиять на экономику этой страны.

Также стоит удержаться от накопления юаней. Но если есть желание и возможность откладывать швейцарские франки и йену — то можно это делать, не задумываясь о рисках, в 2020 году.

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