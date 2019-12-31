Курс доллара 2020 Украина – прогноз на доллар в 2020 году

В этом году курс доллара удивил украинцев. В начале года американская валюта стоила 27 гривен за доллар, а завершила год на отметке примерно 24. Это минимальные показатели за последние три года.

Что будет влиять на курс валют и каким он будет в 2020 году – журналистка 24 канала узнала у экспертов.

Чрезмерная перестраховка

Менять или не менять гривны на доллары или евро – это актуальный вопрос для многих украинцев последние несколько месяцев. С одной стороны, все боятся резкого скачка валют, а с другой – она чуть ли не каждый день дешевеет. Поэтому не все понимают, чего ждать от того же доллара в 2020 году и вообще что происходит с гривной.

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По мнению советника президента и члена наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера Олега Устенко, тренд, который мы увидели в течение последних нескольких месяцев, когда шло резкое укрепление гривны, – не очень хороший.

Во-первых, это проблема для украинских экспортеров. Не нужно забывать – украинская экономика экспортно ориентирована. Половину нашего валового внутреннего продукта мы получаем за счет экспорта товаров. Если ревальвирует наша денежная единица, то ослабляются конкурентные позиции украинских экспортеров. Стоит отметить – они и так ослабли, к примеру, по металлургам. Это было четко видно: в течение текущего года цены на мировых сырьевых рынках по металлу снизились почти на 20%, то есть по ним нанесен удар. Опять же, это значительная доля украинского экспорта.

Что говорят эксперты о курсе валют, смотрите здесь:

Курс, который мы видим сейчас, кроме всего прочего, является производной от слишком большого перепуга, который царил в Нацбанке и был достаточно серьезно мотивирован, – считает Олег Устенко.

Такое беспокойство в НБУ спровоцировали выборы. В 2019 году Украина проходила два пика политических циклов, на каждом из них активно распространялась информация, мол, сейчас ситуация абсолютно расшатается, курс уйдет в заоблачные величины, инфляция тоже. Таким образом НБУ, собственно как и другие экономические агенты, имел все основания опасаться. И вот, они выжимали сколько можно из монитарной политики, доведя учетные ставки почти до 20% в течение года.

В Нацбанке очень боялись инфляционной и курсовой раскрутки. Они занимали очень консервативную позицию и пропустили тот момент, когда надо было делать ослабление, ведь находились в логике возможного ухудшения,

– объясняет Устенко.

Правда, НБУ пошел на достаточное смягчение своей монетарной политики: учетная ставка последний раз была снижена на 2% и находится на уровне 13,5%. НБУ объявил, что они, с определенным временным промежутком, начали больше выкупать валюты с рынка. Это так и есть.

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В то же время, эксперт убеждает, что через некоторое время мы увидим определенную корректировку курса валют. По его мнению, таким образом НБУ будет продолжать стратегию, связанную со смягчением монетарной политики в течение следующего года. Как следствие, учетная ставка НБУ будет доведена до 8–9% на конец следующего года.

«Это является признаком того, что идет смягчение на фоне активного или возможного увеличения лимитов по выкупу валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке, поэтому в следующем году курс может быть в пределах 26 гривен», – добавляет Олег Устенко.



Как менялась валюта за время независимости Украины / Инфографика 24 канала

Финансово стабильный 2020?

Относительно курсовых прогнозов, эксперты отталкиваются от государственного бюджета, где на 2020 год указан показатель в 27,5. Хотя в проекте бюджета, который подавался на первое чтение, прогнозировали курс на уровне 28,2.

Это тот примерный вектор на который ориентируются в бюджетной политике. Других ориентиров для прогнозов сейчас просто не может быть. То, что в последние месяцы происходит с гривной, – это ее аномальное укрепление, абсолютно не соответствует ни экономической ситуации в стране, ни финансовому состоянию,

– объясняет экономист Андрей Новак.

Относительно следующего года, то «закачки» валюты по статье, которая была в этом году – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – не будет. А если она и будет, то не такой активной.

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В пользу этой версии Олег Устенко называет несколько основных доводов: прежде всего, уже произошло снижение ставок. Последнее размещение, которое делалось по ОВГЗ, было по ставке 10,9% на 4 года. Это адекватно низкая ставка, которая была нехарактерной для гривны в Украине в последние годы. Не говоря о еврооблигациях ОВГЗ, хоть они и были краткосрочными, но размещались менее чем под 3% годовых, что тоже является достаточно низкой доходностью. Поэтому такой крупной «закачки» спекультивной валюты не будет.



Эксперты не прогнозируют резких скачков валютного курса / Фото 24 канал

Профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко также считает, что НБУ должен существенно уменьшить учетную ставку до 10%, или до 7% или 6,5% – это нормальная ставка. Такая ставка является положительной, за вычетом инфляции.

Жду уменьшения учетной ставки, соответственно, Минфин снизит доходность ОВГЗ. Если они это сделают, гривна перестанет усиливаться и даже немножко ослабнет и вернется к отметке 24–25 гривен за доллар,

– прогнозирует Александр Савченко.

Потом все будет зависеть от политики НБУ и правительства, которую они будут проводить в следующем году. Если она будет неизменной, гривна будет продолжать усиливаться несколько недель, потом можно ждать каких-то кризисных явлений. Может произойти небольшой обвал гривны до 27 гривен за доллар. Такой сценарий тоже есть.

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«У меня пока два сценария: один здоровый, и тогда я прогнозирую курс гривны на 2020 год в пределах 25–26 гривен за доллар. Второй – нездоровый, если правительство и НБУ будут продолжать неадекватную политику. В таком случае может быть обвал до 27–28», – резюмирует Александр Савченко.





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