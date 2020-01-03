Курс доллара 2020: прогноз экономистов

Каким будет курс доллара в 2020 году и что на него повлияет – прогноз от Фактов ICTV и экономистов.

Курс доллара в 2020 году будет расти, а вот гривна ослабнет.

Беспрецедентное укрепление гривни в 2019 году приятно удивило украинцев. По отношению к доллару нацвалюта укрепилась на целых 19%. В результате она возглавила список валют, наиболее укрепившихся в 2019 году. Но уже в 2020-м ситуация может кардинально измениться.

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Экономисты единогласно предрекают девальвацию гривни. В то же время в государственном бюджете курс заложен на уровне 27,5 грн за доллар.

Факты ICTV спросили у экспертов, какие факторы будут влиять на ослабление гривни.

ФРС снижает процентные ставки – притоки в Украину растут

В частности, экономист Алексей Кущ подчеркивает – все будет зависеть от ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

– Каждое решение о снижении базовой процентной ставки ФРС приводило к укреплению гривни, потому происходил отток спекулятивного капитала с американского фондового рынка. Эти инструменты становились для инвесторов менее привлекательными из-за снижения доходности.

Крупные экономики погружаются в состояние нулевых или отрицательных ставок. Поэтому даже 3-4%, по словам экономиста, это достаточно высокая доходность. А украинские ОВГЗ со ставкой в ​​12% – это сверхдоходы, в которые так активно вкладывались инвесторы в 2019 году, что и провоцировало укрепление гривни.

– Как только ФРС начнет повышать ставки, в мире это расценят как приближение кризиса. Инвесторы будут выводить деньги из таких рискованных рынков, как Украина, и вкладывать в золото или казначейские обязательства США.

Быстрое снижение ставок грозит девальвацией

В то же время Украина понемногу снижает свою учетную ставку, что уменьшает доходность ОВГЗ. С 17% летом доходность упала до 12%. А поскольку Нацбанк планирует продолжать такую ​​политику, в 2020 году она будет еще ниже.

Но Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, предупреждает – если НБУ будет снижать учетную ставку быстрее, чем делает это сейчас, то спрос на наши облигации будет меньше, соответственно, есть риск того, что курс гривни снова вернется к девальвации.

Он также подчеркивает – если еще летом укрепление гривни было объективным и имело экономическую подоплеку, то сейчас оно превращается в валютные спекуляции.

– Если Нацбанк не изменит свою курсовую политику и с плавающего курса не перейдет к обеспечению стабильности, к сожалению, обвала курса гривни не избежать.

Подытоживая, кандидат экономических наук Александр Хмелевский называет комплекс причин, которые в 2020 году приведут к девальвации национальной валюты Украины.

– Девальвация будет связана с ростом дефицита торгового баланса, большим объемом возврата внешних заимствований, сокращением прямых инвестиций и либерализацией Нацбанком валютного законодательства, откроет широкие возможности для вывода средств из Украины.

Напомним, в Минэкономики прогнозировали рост курса доллара в начале 2020 года.





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