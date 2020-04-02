Курс доллара 2 апреля в обменных пунктах, на межбанке, НБУ

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара упал в обменных пунктах ниже 28 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 27,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 28 копеек до 30,53 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,45 (27,52 — 1 апреля), продажи — 27,98 (28,08 — 1 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,70 (29,96 — 1 апреля), продажи — 30,53 (30,81 — 1 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,12 — 1 апреля), продажи 3,61 (3,62 — 1 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 2 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,33 гривен за евро. Однако к 12:00 курс упал до 27,57-27,60 грн/доллар.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 апреля справочный курс на уровне 27,62 грн/доллар, снизив его по сравнению с 1 апреля (27,78 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 — 27,85 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.

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