Курс доллара 14 августа на наличном рынке, на межбанке и НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется в узком диапазоне

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,14 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 2514,616 гривен за 100 долларов (-1,2327 гривен).

Сегодня, 14 августа, межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 25,20 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 28,17 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил 14 августа справочный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем 13 августа (25,14 гривен за доллар).

Межбанк закрылся котировками в диапазоне в диапазоне 25,2400 — 25,2650 грн/доллар, евро 28,1829 — 28,2007 грн/евро, российский рубль 0,3838 — 0,3843 грн/рубль.

Крупнейшие банки установили 14 августа курс доллара в пределах 25,00-25,50 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 14 августа вырос на 3 копейки до 25,39 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 28,47 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,12 (25,08 — 13 августа), продажи — 25,39 (25,36 — 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,98 (27,97 — 13 августа), продажи — 28,47 (28,46 — 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,57 — 13 августа), продажи 3,96 (3,97 — 13 августа) грн за 10 рублей.

Напомним, аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина заявил, что на текущей неделе гривна будет находиться в коридоре 25,10- 25,40 грн/доллар.

Отметим, с начала текущей недели курс доллара находится в узком диапазоне 25,10-25,20 грн за доллар на наличном и на межбанковском валютном рынке.

В то же время глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что ситуация с курсами валют развивающихся рынков может осложниться. «Снижение курса аргентинского песо на 30% за первые два дня этой недели, не исключаю, может дать общий сигнал к ослаблению валют стран с формирующимися рынками. Правлению НБУ не стоит сбрасывать со счетов этот сценарий», — написал он на своей странице в Facebook.

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