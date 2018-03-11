Курс доллара 11 марта: стоит ли сегодня переживать

Как известно, в первые дни весны курс доллара продолжил свое падение. Причем за последнюю неделю темпы укрепления гривни заметно ускорились, отмечают аналитики.

При этом после недели колебаний в районе 27 грн, курс доллара НБУ 28 февраля снизился сразу на 5 копеек (до 26,95 грн/доллар). А с первого дня весны доллар теряет ежедневно по 14 копеек. 2 марта курс НБУ составлял уже 26,67 грн за доллар, и в течение дня на межбанковском рынке доллар продолжал дешеветь. Средневзвешенный курс на межбанке снова упал на 14 копеек и к середине дня составлял уже 26,53 грн, та же ситуация была и по курсу НБУ на 3 марта.

«Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривню. Позитивным фактором выступит приток валюты под участие в приватизации и победа НАК «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитражном суде, по которой «Газпром» обязан выплатить Украине $2,56 млрд. Поступление этих средств даже может снять на время необходимость кредита МВФ. А вот сдержать укрепление гривни в марте может сильный доллар, если ФРС США (аналог НБУ) повысит учетную ставку более чем на 0,25%», — говорит аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

По прогнозам Шевчишина, курс доллара в марте будет в диапазоне 26—27 грн/$, а к концу мая может снизиться даже до 25,5.

Кроме того, курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики, которые отметили самое сильное укрепление гривни за полтора года.

Курс доллара на 11 марта

По мнению экспертов, вполне вероятно по динамике, что скоро НБУ снизит учетную ставку на 1-1,5% и курс снова пойдет вверх к 27 грн/долл.

Курс доллара НБУ состоянием на выходные дни:

– 100 долларов США – 2609,3953 гривны (-25,5004);

– 100 евро – 3240,0861 гривны (-30,0830);

– 10 российских рублей – 4,5939 гривны (-0,0693).

Как утверждают финансовые аналитики, курс валюты по отношению к доллару на воскресенье, 11 марта, останется стабильным.

Ранее информационный портал «Знай.ua» сообщал о том, что как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета.





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