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Курс доллара 11 февраля на наличном рынке, на межбанке, НБУ

Курс валют 11 Фев 2020
Курс доллара 11 февраля на наличном рынке, на межбанке, НБУ
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Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,40 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс евро снизился на 20 копеек до 26,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,28 (24,40 — 10 февраля), продажи — 24,48 (24,59 — 10 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,41 (26,64 — 10 февраля), продажи — 26,80 (27,00 — 10 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,57 — 10 февраля), продажи 3,87 (3,91 — 10 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,35-24,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара продолжил снижение

Межбанк

Напомним, 11 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,65 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 февраля справочный курс на уровне 24,41 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 февраля (24,52 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-10 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.

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Курс доллара в Украине - эксперты прогнозируют снижение →



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