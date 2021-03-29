Курс доллар и евро 29 марта 2021 в Украине – доллар к гривне на понедельник

Официальный курс доллара на понедельник, 29 марта, установлен Нацбанком на уровне 27,96 грн/$, как и в предыдущий торговый день.

Евро подешевел на 8 копеек – его курс на первый рабочий день недели составил 32,95 грн/€.

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Курс на межбанке

Курс гривны в понедельник, 29 марта, держится около отметки 27,95 грн/$.

«Ключевым фактором влияния на валютный рынок остается эпидемиологическая ситуация и высоковероятный переход страны в жесткий локдаун в связи с рекордными уровнями заболеваний», – рассказал UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В частности, уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в Украине превышен в 20 областях и в Киеве. При этом 12 областей страны Украины, а также столица находятся в «красной» зоне карантина по Covid-19, сообщило Министерство здравоохранения.

Кроме того, рынок следит за нерезидентами, которые на прошлой неделе снизили свой пакет ОВГЗ на сумму 1,77 млрд грн (за счет погашений).

«Часть гривны пошла на покупку валюты, оставшаяся часть ждет завтрашнего размещения долговых бумаг, и в случае предоставления хорошей доходности может вернутся в рынок», – заметил Шевчишин.

Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны сохранит волатильность.

«При укреплении гривны к 27,9 грн/$ есть высокая вероятность возврата курса к уровню 27,75 грн/$», – добавил Андрей Шевчишин.

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Напомним, в пятницу, 26 марта, первые сделки на межбанке заключались в диапазоне 28-28,03 грн/$. Правда, на этих отметках рынок продержался недолго: спрос на валюту был небольшим, и котировки довольно быстро опустились к уровням 27,93-27,95 грн/$, рассказал UBR.ua главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Но, по его словам, ближе к обеду произошел курсовой разворот. Похоже, его вызвали крупные транши Госказначейства в рамках НДС-погашения – в общей сложности в пятницу экспортерам перечислили 1,8 млрд грн. На этих новостях к середине дня котировки выросли до 27,97-27,99 грн/$. И продолжили плавно расти после обеда.

Как отмечает нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, во второй половине дня пятницы торги по американской валюте проходили в диапазоне 27,97-28,01 грн/$. Каребин же в свою очередь добавляет, что в общей сложности в системе Bloomberg 26 марта заключили сделок на $115 млн. Нацбанк в ход торгов не вмешивался.

К завершению торгов котировки достигли отметок 27,99-28,01 грн/$.

Каребин прогнозирует, что, скорее всего, торги понедельника будут не менее волатильными. А курсовой тренд будут определять три ключевых фактора. Во-первых, могут возобновиться распродажи валюты нерезидентами под покупку ОВГЗ. Во вторник Минфин намерен выставить на торги 5 гривневых и 2 долларовых выпуска облигаций.

«Лимиты при этом анонсированы только на трехмесячные ОВГЗ в гривне. Годичные бумаги, пользующиеся спросом среди иностранцев, Минфин планирует размещать без ограничений. Это дает основания прогнозировать увеличение спроса на бумаги. Сдерживать укрепление гривны будут выплаты НДС-возмещения», – говорит банкир.

Финансист обращает внимание, что на минувшей неделе возмещения были достаточно скромными. Крупные транши будут в конце недели. По его расчетам, поддержку гривне будут оказывать крупные налоговые платежи и сезон выплаты зарплат, которые требуют дополнительных объемов национальной валюты.

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«По нашим оценкам, торги понедельника пройдут в рамках 27,9-28,1 грн/$», – подытожил Каребин.

Курс в обменниках

На наличном рынке как «американец», так и евровалюта начали понедельник с небольшого удешевления.

В банках и обменниках котировки гривны к доллару составляют 27,82-28,05 грн/$. Евро покупают по 32,7 грн/€, продают по 33,10 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 27,732/27,771;

EUR 33,045/33,129;

RUB 0,371/0,375.

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