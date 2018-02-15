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Курс биткоина вырос почти до 10 тысяч долларов за монету

Курс валют15 Фев 2018
Курс биткоина вырос почти до 10 тысяч долларов за монету
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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 15 февраля, вырос почти до 10 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В настоящее время криптовалюта стоит 9 727,64 долларов за монету.

Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap

Стоимость криптовалюты Ethereum составляет 928,98 долларов за монету, а Bitcoin Cash — 1 347,14.

Согласно данным CoinDesk, сегодня максимальная цена биткоина составила 9961,59 доллара.

Напомним, 6 февраля курс биткоина опустился ниже 6 тысяч долларов за монету. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 3000 долларов — более чем 20 процентов.

В свою очередь, криптовалюта E-coin выросла в цене на 4 742,49% за сутки. Также выросли NEM (на 7,58%), NEO (на 2,11%) и Tether (на 1,10%).

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