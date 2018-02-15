Курс биткоина вырос почти до 10 тысяч долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 15 февраля, вырос почти до 10 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
В настоящее время криптовалюта стоит 9 727,64 долларов за монету.
Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap
Стоимость криптовалюты Ethereum составляет 928,98 долларов за монету, а Bitcoin Cash — 1 347,14.
Согласно данным CoinDesk, сегодня максимальная цена биткоина составила 9961,59 доллара.
Напомним, 6 февраля курс биткоина опустился ниже 6 тысяч долларов за монету. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 3000 долларов — более чем 20 процентов.
В свою очередь, криптовалюта E-coin выросла в цене на 4 742,49% за сутки. Также выросли NEM (на 7,58%), NEO (на 2,11%) и Tether (на 1,10%).
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