Курс биткоина составляет более 11 тысяч долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 19 февраля, вырос до 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
В настоящее время криптовалюта стоит 11 047,40 долларов за монету.
Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap
Согласно данным CoinDesk, сегодня максимальная цена биткоина составила 11 254,94 доллара, наиболее низкая — 10 313,55.
Фото: скриншот с сайта CoinDesk
При этом стоимость криптовалюты Ethereum составляет 945,22 доллара, Bitcoin Cash — 1 523,36, Litecoin — 224,54.
Напомним, 6 февраля курс биткоина опустился ниже 6 тысяч долларов за монету. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 3 тысяч долларов — более чем 20 процентов.
В свою очередь, криптовалюта E-coin выросла в цене на 4 742,49% за сутки. Также выросли NEM (на 7,58%), NEO (на 2,11%) и Tether (на 1,10%).
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