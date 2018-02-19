Курс биткоина составляет более 11 тысяч долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 19 февраля, вырос до 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В настоящее время криптовалюта стоит 11 047,40 долларов за монету.

Фото: скриншот с сайта CoinMarketCap

Согласно данным CoinDesk, сегодня максимальная цена биткоина составила 11 254,94 доллара, наиболее низкая — 10 313,55.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость криптовалюты Ethereum составляет 945,22 доллара, Bitcoin Cash — 1 523,36, Litecoin — 224,54.

Напомним, 6 февраля курс биткоина опустился ниже 6 тысяч долларов за монету. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 3 тысяч долларов — более чем 20 процентов.

В свою очередь, криптовалюта E-coin выросла в цене на 4 742,49% за сутки. Также выросли NEM (на 7,58%), NEO (на 2,11%) и Tether (на 1,10%).

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.

Messenger

Telegram

Chrome





Источник