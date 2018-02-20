Курс биткоина превысил 11,5 тысяч долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня, 20 февраля, превысил 11,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

В настоящее время криптовалюта стоит 11 620,07 долларов за монету.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

Сегодня максимальная цена биткоина составила 11 718,23 доллара, наиболее низкая — 11 152,66.

При этом стоимость криптовалюты Ethereum составляет 930,72 доллара, Bitcoin Cash — 1 509,79, Litecoin — 244,68.

Напомним, 6 февраля курс биткоина опустился ниже 6 тысяч долларов за монету. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 3 тысяч долларов — более чем 20 процентов.

В свою очередь, криптовалюта E-coin выросла в цене на 4 742,49% за сутки. Также выросли NEM (на 7,58%), NEO (на 2,11%) и Tether (на 1,10%).

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