Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 9 марта, опустился ниже 9 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 8 955,03 доллара за монету.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

Сегодня максимальная цена биткоина составила 9 409,29 доллара, наиболее низкая — 8 370,80.

При этом стоимость криптовалюты Ethereum снизилась до 700,82 доллара, Bitcoin Cash — до 991,65, Litecoin — до 180,37 доллара за монету.

Напомним, вечером 7 марта курс биткоина опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету.

3 марта в Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, которые используются для майнинга биткоинов и других криптовалют.

По словам полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в стране. Сообщается, что это уже не первое подобное преступление. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая — в январе, но власти не обнародовали эту информацию раньше, надеясь найти воров.

Мощные компьютеры, которые стоят почти 2 миллиона долларов, пока не нашли.

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