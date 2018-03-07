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Курс биткоина опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету

Курс валют07 Мар 2018
Курс биткоина опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету
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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) продолжает падать и сегодня вечером, 7 марта, опустился ниже 9,5 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 9 494,45 доллара за монету.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

Сегодня максимальная цена биткоина составила 10 888,42 доллара, наиболее низкая — 9 494,45.

Напомним, вечером 6 марта курс биткоина опустился ниже 11 тысяч долларов за монету.

3 марта в Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, которые используются для майнинга биткоинов и других криптовалют.

По словам полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в стране. Сообщается, что это уже не первое подобное преступление. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая — в январе, но власти не обнародовали эту информацию раньше, надеясь найти воров.

Мощные компьютеры, которые стоят почти 2 миллиона долларов, пока не нашли.

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