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Курс биткоина опустился ниже 11 тысяч долларов за монету

Курс валют06 Мар 2018
Курс биткоина опустился ниже 11 тысяч долларов за монету
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Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) сегодня вечером, 6 марта, опустился ниже 11 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

В настоящее время стоимость криптовалюты составляет 10 957,94 доллара за монету.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

Сегодня максимальная цена биткоина составила 11 432,98 доллара, наиболее низкая — 10 811,04.

При этом стоимость криптовалюты Ethereum составляет 832,01 доллара, Bitcoin Cash — 1 215,23, Litecoin — понизилась до 202,02 доллара за монету.

Напомним, вечером 5 марта курс биткоина превысил 11,5 тысяч долларов за монету.

3 марта в Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, которые используются для майнинга биткоинов и других криптовалют.

По словам полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в стране. Сообщается, что это уже не первое подобное преступление. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая — в январе, но власти не обнародовали эту информацию раньше, надеясь найти воров.

Мощные компьютеры, которые стоят почти 2 миллиона долларов, пока не нашли.

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