Курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) упал ниже отметки в 10 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Сообщается, что в 15:49 (по киевскому времени) курс биткоина опустился до 9,9 тыс. долларов. А уже к 16:29 поднялся до 10,1 тыс. долларов за монету.

Напомним, вчера курс криптовалюты Bitcoin онизился до 10,6 тысяч долларов за монету.

Отметим, что 6 февраля курс биткоина опустился ниже 6 тысяч долларов за монету. Таким образом самая известная криптовалюта за одни сутки потеряла в цене около 3 тысяч долларов — более чем 20%. При этом криптовалюта E-coin выросла в цене на 4 742,49% за сутки. Также выросли NEM (на 7,58%), NEO (на 2,11%) и Tether (на 1,10%).

С декабря 2017 года, когда биткоин на пике своей стоимости оценивался в почти 20 тысяч долларов, цифровая валюта продолжает непрерывно падать в цене. Одной из причин, по которым происходит это падение, аналитики называют решение Китая запретить майнинг биткоинов в стране, а также запрет на использование кредитных карт для покупки биткоинов британскими и американскими банками и общие усилия, которые предпринимают правительства по регулированию рынка криптовалют.

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