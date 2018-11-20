Курилы сдадут за признание Крыма российским

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отказался в понедельник отвечать на вопрос о том, будет ли Токио отменять санкции в отношении России в связи с активизацией переговоров о заключении двустороннего мирного договора на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года.

«Мы ведем переговоры о мирном договоре, — сказал он.- Я хотел бы воздержаться от ответа на связанные с этим вопросы».

Генеральный секретарь кабинета также не стал комментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что возвращение к формату Совместной декларации 1956 года в переговорах о мирном договоре с Японией не означает автоматическую передачу российских территорий японской стороне.

«Правительство, — сказал Суга, — намерено и впредь вести упорные переговоры о заключении мирного договора на основе нашей основной позиции. Мы не станем комментировать отдельные высказывания российской стороны, о которых узнаем через средства массовой информации».

По итогам встречи 14 ноября лидеров РФ и Японии в Сингапуре Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и Хабомаи Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

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После того, как в 1960 году Япония заключила военный союз с США, СССР аннулировал Декларацию 1956 года и о ней благополучно забыли более чем на полвека.

Теперь же, в частности, японский политик Мунэо Судзуки периодически озвучивает мысль о необходимости провести «обмен»: снять с России западные санкции и признать Крым российской территорией, а Россия за это, дескать, отдаст два острова, согласно Декларации 1856 года.

Во времена Ельцина, как мы помним, шёл разговор о том, чтобы задорого продать острова Малой Курильской гряды. Теперь же, как видим, в Японии допускают, что Россия может отдать свои территории даже не за деньги, а, по сути, за красивые бумажки. Ведь санкции всегда можно ввести снова, да и признание Крыма российским нетрудно отозвать назад при смене руководства Японии.

— На самом деле, Мунэо Судзуки носится с идеей признать Крым российским в обмен на согласие России уступить Курильские острова уже не один год, — говорит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. — Это достаточно одиозный политик, бывший член парламента Японии. Правда, в последнее время он каким-то образом усилил влияние на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Именно Судзуки выдвинул формулу «два плюс два». Он утверждал, что одновременно требовать возвращение всех Курильских островов от России нереально. Надо сначала добиться возвращения двух островов, а потом уже заново начать претендовать и на два других. Но Россию этот вариант, конечно, не устраивает. Если уж возвращаться к Декларации 1956 года, то даже в ней сказано, что два острова — это всё, что готов был отдать СССР в обмен на подписание мирного договора с Японией.

Судзуки проталкивал эту идею ещё и потому, что он сам выходец с Хоккайдо и имел свой бизнес на Курилах. Как только Судзуки начал продвигать формулу «два плюс два», его бизнес объявили криминальным и его самого на два года посадили в тюрьму. И вопрос о «двух островах» был закрыт. Теперь же его, как видим, снова пытаются актуализировать. И разговоры Судзуки о том, что надо признать Крым российским в обмен на территориальные уступки не имеют никакого значения. Это не официальная позиция японского руководства и даже не позиция какой-то весомой политической силы в Японии.

«СП»: — То есть Токио в обозримом будущем не сможет признать Крым российским?

— Япония член Большой семёрки и союзник США. Ни за два, ни за четыре Курильских острова Япония не сможет признать Крым российским наперекор своему американскому гегемону. А уж тем более японцы не смогут потребовать от США снять санкции с России. Кроме того, у Японии есть ещё один территориальный спор по поводу островов Сенкаку с Китаем. Япония формально контролирует острова, но Китай присылает к островам военные корабли и подлодки. И японцы очень боятся, что Китай силой отберёт острова. Именно поэтому японцам крайне не с руки признавать Крым российским, поскольку официальная позиция Запада, что полуостров, якобы, был аннексирован. Япония уже посылала политические намёки Китаю, что нехорошо, дескать, действовать, как Россия.

Что же касается японских санкций, то они слабо сказываются на нашей экономике. Они носят, скорее, символический характер. Поскольку Абэ вынужден балансировать между Москвой и Вашингтоном. Почему-то японский премьер-министр надеется, что Владимир Путин, в конце концов, согласится на территориальные уступки. Он уже 23 раза встречался с «другом Владимиром». Однако никаких оснований думать, что Путин отдаст острова, на мой взгляд, нет.

— Антироссийские санкции, которых придерживаются США и весь коллективный Запад формально завязаны на украинский вопрос, — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — Можно спорить, чем они больше вызваны — ситуацией в Донбассе или воссоединением России с Крымом. Но Курилы здесь, как говорится, никаким боком. Поэтому я не уверен, что даже Япония станет отменять санкции, если Россия пойдёт на территориальные уступки или покажет готовность на них пойти.

Поскольку это очень разные вопросы. Япония очень осторожно, под давлением США присоединилась к части антироссийских санкций, и выполняет их не очень строго. Особых проблем России эти японские «полусанкции» не создают. Поэтому отдавать острова в обмен на отмену эфемерных санкций было бы странно.

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«СП»: — Япония — часть коллективного Запада. Может быть, муссирование темы Курил как-то связано с тем, что за океаном решили попытаться как-то использовать территориальный спор против России?

— США и без того шлют сигналы о том, что они не против отменить санкции, но это никак не связано с Курилами. Формально, как я уже сказал, санкции связаны с украинским вопросом. А вообще, я думаю, американцы очень скоро бы минимизировали санкции, если бы Россия вступила в альянс с Западом против Китая. Другое дело, что Россия вряд ли так поступит, поскольку у Москвы много совместных проектов с Пекином, в частности, в рамках Нового Шёлкового пути.

«СП»: — Поднявшийся шум вокруг Курильских островов — очередная спекуляция на эту тему или действительно на этот раз Россия может пойти на некий компромисс?

— На самом деле, но как это ни парадоксально, ни России, ни Японии не выгодно половинчатое решение проблемы. Россия не хотела бы отдавать ни одного острова, а Японию не устроит два острова. И власти Японии, и власти России обвинят в сдаче позиций и мягкотелости. Сторонам выгоднее, чтобы сохранялся нынешний статус-кво.

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