Куренной вошел в состав фракции БПП — новости политики украины — последние свежие политические новости мира — УНИАН

цей матеріал доступний українською

Куренной стал народным депутатом вместо Фриз, которая возглавила Министерство по делам ветеранов.

Сегодня, 4 декабря, Куренной принял присягу народного депутата Фото УНИАН

Народный депутат Владимир Куренной вошел в состав фракции «Блок Петра Порошенко».

Читайте такжеДепутат от БПП Владимир Куренной принес присягу в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление в сессионном зале сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила депутата от «БПП» Ирину Фриз министром по делам ветеранов, после чего, в соответствии с законодательством, прекратила ее депутатские полномочия.

29 ноября Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народного депутата Куренного. Сегодня, 4 декабря, он принял присягу народного депутата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник