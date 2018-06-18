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Куратор пройдется по магазинам. Минцифраз займется регулированием электронной торговли
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Куратор пройдется по магазинам. Минцифраз займется регулированием электронной торговли Информационный портал ICT-Online
РБК: Минкомсвязь займется регулированием электронной торговли ТАСС
СМИ: В министерстве цифрового развития впервые может появиться куратор электронной коммерции БИЗНЕС Online
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