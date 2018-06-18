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Куратор пройдется по магазинам. Минцифраз займется регулированием электронной торговли

E-commerce 18 Июн 2018
Куратор пройдется по магазинам. Минцифраз займется регулированием электронной торговли
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  • Куратор пройдется по магазинам. Минцифраз займется регулированием электронной торговли  Информационный портал ICT-Online

  • РБК: Минкомсвязь займется регулированием электронной торговли  ТАСС
  • СМИ: В министерстве цифрового развития впервые может появиться куратор электронной коммерции  БИЗНЕС Online

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