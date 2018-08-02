Купол Верховной Рады ремонтируют впервые за 45 лет

В Киеве впервые за 45 лет проводят ремонт купола административного здания Верховной Рады

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, информирует «ДС».

По словам главного специалиста отдела организации строительства управления делами Верховной Рады Виктора Яремчука, который отвечает за проведение реставрационных работ, «ремонт купола не проводился уже 45 лет — об этом свидетельствует даже надпись сварочным устройством на стальном листе кровли -«1973».

Яремчук также рассказал, что ремонт был запланирован еще в 2013 году, но планы были нарушены из-за Евромайдана.

По результатам проведенной процедуры открытых торгов в мае-июне, победителем тендера на ремонт купола ВР стала фирма ООО «Строительно-реставрационная фирма «Возрождение», которая работала ранее на Мариинском дворце. Общая стоимость контракта составляет 7 млн грн. Согласно условиям заключенного договора, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года. Работа была начата в июне, еще до окончания восьмой сессии.

В то же время, Яремчук заверил, что основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний — будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, в частности, стекло привезено из Польши. В соответствии с технологическим процессом, большие прямоугольные листы по индивидуальным чертежам разрезают на отдельные трапециевидные части. Между собой сектора скреплены деревянной отделкой, которая гибко реагирует на расширение и сужение металлической конструкции при температурных колебаниях.

Представители фирмы работают 24 часа в три смены по 20 человек для ускорения процесса. В целом же задействовано до 100 работников вместе с разработчиками проекта, экономистами и деревообработчиками. Мешает только жара — металлические конструкции разогреваются до 50 градусов. Кроме того, среди сложностей — большое количество ручной работы, сложная прирезка стекла, режимный характер объекта.

Как известно, остов купола Верховной Рады изготовили в 1937 году, а последний ремонт купола проводился в 1973 году.

По словам представителя фирмы-подрядчика, старое армированное стекло, которое покрывало площадь более 600 кв.м, было изношено более чем на 85%.

Старое армированное стеклянное покрытие, которое сейчас меняется, крепилось с помощью черепичной замазки, которая уже потрескалась и осыпалась — щели и щели позволяли гулять ветру на крыше, а дождям — заливать металлические конструкции. Даже поверхностный обзор свидетельствовал об опоздании с ремонтом — по словам специалистов, его следовало проводить еще лет двадцать назад, чтобы удержать здание в надлежащем состоянии. Современные технологии используют уже новые герметики — сверхпрочные смолы, которые не позволяют попадать влажному воздуху внутрь конструкции. Стекло также намного светлее и лучше, что добавит яркости сессионном зале.

Справка: Здание украинского парламента было построено по проекту архитектора Владимира Заболотного. Начали возводить еще в 1936 году, а завершили — летом 1939. Позже, когда помещение уже сдали, в 1940 году, Заболотного удостоили Государственной премии и назначили главным архитектором Киева.

Как сообщала «ДС», народного депутата Надежду Савченко арестовали, поскольку, по версии Генпрокуратуры, Савченко планировала совершить взрывы в здании Верховной Рады, в том числе купола парламента, а также ликвидировать президента.

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