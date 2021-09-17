Купленные через интернет товары можно вернуть в течение 14 дней даже в том случае, если вы их использовали

По данным международной компании по доставке посылок Venipak, в среднем люди совершают покупки в интернете раз в месяц, тратя от 301 до 500 евро в год. Электронная коммерция по-прежнему демонстрирует хороший рост: в июле продажи по почте и в интернете в Эстонии выросли на 29% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего покупки совершают люди 30-39 лет. Покупают как одежду, обувь, аксессуары, так и косметику, мебель, технику и товары для дома и интерьера.

По закону, любой товар можно вернуть в течение 14 дней после покупки в интернете. Исключения могут составлять товары, которые нельзя вернуть из соображений гигиены. Однако и тут нюансы играют на стороне покупателя.

Если можно почистить, можно и вернуть

Многие торговцы убеждены, что любой товар не подлежит возврату, если его упаковка вскрыта. Однако Европейский суд постановил, что возврат невозможен только в том случае, если товар из открытой упаковки больше невозможно продавать из соображений гигиены, причем предполагается, что вещь невозможно или слишком сложно привести в изначальный товарный вид так, чтобы были соблюдены условия безопасности для здоровья.

Из этого выходит, что даже в отношение таких вещей, которые непосредственно соприкасались с телом человека, нельзя автоматически исключать возможность возврата. Если продавец может почистить или продезинфицировать вещь, она может быть возвращена в продажу.

К таким товарам, например, можно отнести нижнее белье, наушники, бритвы, эпиляторы. Все эти предметы могут быть почищены и продезинфицированы, а значит, безопасны с точки зрения гигиены. Следовательно, нет и причин, исключающих их возврат покупателем продавцу.

”Каждый случай рассматривается отдельно. Продавец не может указывать в условиях продажи, что возврат товара невозможен, — говорит Эльнара Наджафова, юрист торговой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. — Суть права отказа от товара в том, чтобы дать потребителю возможность осмотреть заказанный товар и, если он не подходит, вернуть его продавцу, не опасаясь негативных последствий. Потребитель должен использовать товары таким образом, чтобы убедиться в его характеристиках и надлежащем функционировании. Дополнительные расходы на обработку или дезинфекцию и последующую перепродажу возвращенных товаров не могут быть возложены на покупателя”.

Даже если покупатель решил отказаться от договора в течение 14 дней, но при этом использовал товар не так, как это необходимо для выяснения его характеристик и функционирования, право на отказ от товара не ограничивается. Но если потребитель повредил товар во время вскрытия, установки или упаковки, то он может понести ответственность за снижение стоимости вещи.

”При возврате испорченного или использованного товара продавец может предъявить претензию к потребителю в размере уменьшения стоимости товара. Изменение цены может

складываться в основном из затрат на очистку, дезинфекцию и ремонт, и если товар больше не может быть продан как новый. В случае возникновения спора следует оценивать в каждом конкретном случае, выходил ли потребитель за рамки тех действий, которые были необходимы для оценки характеристик и функционирования товаров”, — говорит юрист.

Если потребитель не согласен с предложенным продавцом решением, он имеет право подать заявление в Комитет по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Если потребитель отказывается компенсировать причиненный ущерб, а также если между сторонами не может быть достигнуто соглашение, продавец может обратиться в суд для защиты своих прав.

Иногда в качестве компромисса магазин может предложить покупателю взамен за возвращенный товар подарочную карту. Но если покупатель все же хочет получить деньги, он имеет на это право.

”Продавец может предложить подарочные карты или другие товары вместо возврата денег, но если покупателя это не устраивает, он все равно может потребовать возврата денег. У покупателя есть право вернуть покупки, сделанные в интернет-магазине, в течение 14 дней без объяснения причин и с компенсацией полной суммы”, — говорит Эльнара Наджафова.

После ”тест-драйва” в магазине — вернуть нельзя

Это правило касается лишь товаров, купленных через интернет. Товары, купленные непосредственно в магазине, продавец не обязан принимать обратно.

”14-дневное право отказа распространяется только на товары, приобретенные в интернет-магазине, заказанные по каталогу или приобретенные за пределами торговой точки. Согласно закону, обычные магазины не обязаны разрешать возврат или обмен дефектных товаров. Хотя они могут разрешить возврат денег или обмен по собственной доброй воле”, — добавляет юрист.

Такая разница в правах при покупках в магазине и в интернете объясняется тем, что, покупая товар на месте, человек может его посмотреть (опробовать, примерить), чего невозможно сделать, заказывая онлайн.

Но попробовать товар в магазине тоже не всегда представляется возможным. Например, покупая бритву или миксер, сложно проверить на месте, как они работают.

”В приведенном примере можно протестировать товар в магазине, например, включить образец, или проконсультироваться с продавцом в магазине. Да, вы не можете опробовать бритву в магазине. Но и при покупке в интернете предполагается, что возвращаемый товар использовался не чаще, чем потребитель использовал бы его в магазине. Это означает, что после покупки в интернете вы можете достать прибор из упаковки, включить его, но бриться им не следует. Однако даже если потребитель так поступает, это не лишает его автоматически 14-дневного права на возврат. Но при этом он должен знать, что цена товара уменьшилась, и продавец имеет право взыскать сумму амортизации товара при возврате. Насколько обесценилась стоимость товара, оценивается в каждом конкретном случае”, — объясняет юрист.

Если потребитель не согласен с предложенным продавцом решением (например, с суммой, уплаченной за амортизацию возвращаемого товара), он имеет право обратиться к продавцу с письменной претензией. Продавец обязан ответить в течение 15 дней. Если решение покупателя не устраивает, он может обратиться в Комитет по потребительским спорам.

Можно схитрить

Когда вы покупаете товар, в котором не совсем уверены, и хотите, чтобы его можно было предварительно опробовать и в случае чего вернуть, можно обезопасить себя немного хитрым, но вполне законным способом.

Многие товары, продаваемые в интернет-представительствах магазинов, можно также найти и на месте в самих магазинах. Таким образом, можно сделать покупку онлайн и прийти за покупкой в сам магазин. В магазине ничто не мешает вам посмотреть уже купленный товар и опробовать его, насколько это возможно. Если вы решите, что он вам не подходит, то аннулировать покупку можно сразу на месте.

”Если покупатель делает заказ в интернет-магазине и приходит в магазин, чтобы забрать товар, продавец может позволить ему опробовать или примерить товар, заказанный в интернете. Это не исключает права потребителя отказаться от покупки, используя 14-дневное право на возврат, если товар не подходит”, — подтверждает юрист.

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