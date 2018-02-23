Кумовство убивает: Почему Украина за время независимости так ничего и не построила

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Чтобы на клеточном уровне осознать всю глубину деградации украинской экономики за последние годы, достаточно просто мысленно вычесть из всего имеющегося экономического потенциала основные объекты инфраструктуры, которые достались нам после развала Союза – в первую очередь, железные дороги, атомную энергетику, гидротехнические объекты на Днепре. На выходе получили бы страну, по инфраструктурному развитию сопоставимую с экономическими тиграми «южнее Чада». Пришлось бы покупать не только газ, каменный уголь, нефтепродукты, но и электричество. Ну или включать лампочку в одном туалете на все парадное. То, что наша экономика еще так сяк работает – это не заслуга нынешних олигархов и чиновников, а обычная «недоработка» прежних поколений украинцев (много всего настроили). Без всего этого даже первенство аграрной державы нам бы не грозило – просто не на чем было бы вывозить собранный урожай, разве что на волах. Как же так получилось, что экономика, которая в лучшие годы независимости генерировала до 180 млрд долл. (и это только в легальном секторе), не смогла оставить после себя нечто материальное, кроме нескольких объектов, таких как Днестровская ГАЭС, достройка двух атомных блоков и пары мостов? Экономика Украины, перефразируя известного русского историка Льва Гумилева, превратилась в «экономику-химеру», как когда-то в страну-химеру превратился Хазарский каганат, который не оставил после себя и следа.

Основная причина той опухоли, которая пожирает страну изнутри – это рентная модель экономики, когда основной финансовый поток в стране собирается с помощью нескольких инфраструктурных цепочек сбора (газ, электроэнергия, топливо, административные услуги), концентрируется в точке накопления и распределяется между несколькими семьями. Получается что-то вроде средневекового сбора дани киевскими князьями под названием «полюдье». Когда экономика растет, часть «зерен» перепадает обитателям подвала амбара, то есть простому люду. Ну, а если экономика сокращается вследствие кризиса, то все зерна идут наверх, ведь кризис не должен влиять на размер «барского оброка». Кстати, пресловутая реформа по децентрализации не что иное как способ создания кормовых баз для местных феодалов-наместников, ведь все равно главы местных государственных администраций назначаются из центра, а им тоже нужно где-то кормиться. Как написал когда-то известный экономист и нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц: «Неравенство вовсе не роковая неизбежность, а результат политических решений». Тот же Стиглиц ввел понятия неравенства в обществе и влияния на него так называемых экстерналий.

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Под ними экономист подразумевал влияние транзакций на третьих лиц, не опосредованное рынком. Причина экстерналий – внешние эффекты, которые искажают существующий рыночный механизм. Например, возьмем США, где действие экстерналий существенно ограничено. Если бы там кому-то вздумалось резко, в два-три раза поднять коммунальные тарифы, эти действия неминуемо привели бы к включению механизма рыночной конкуренции, а инициатор подобного безумства вылетел бы в трубу. В Украине же, где рынок не амортизирует влияние транзакций на третьих лиц, экстерналии буквально пронизывают всю экономическую систему. И у нас в случае повышения коммунальных тарифов в трубу вылетают десятки миллиардов гривен из карманов простых украинцев, а также колоссальные бюджетные ресурсы. При таких условиях завтра можно выписать счет за тепло хоть на десять тысяч и потребитель ничего не сможет сделать. Эту ситуацию можно обозначить термином «фиаско рынка». Кстати, у экстерналий есть и иные признаки: решения в системе принимает ограниченный круг участников, но их последствия влияют на жизнь большинства; только узкий круг лиц имеет реальную информацию; большинство участников не могут застраховать свои основные риски. А теперь вспомним о том шабаше с курсом гривны, который происходил в 2014-2016 годах, и мы поймем, что перед нами очередная экстерналия, ведь если расшатать курс национальной валюты хоть до 100 гривен за доллар, то все равно найдутся безумные покупатели и «осведомленные» продавцы, которые на этом заработают. Но только среди счастливчиков не окажется «парней из народа», ведь информация о будущем обвале курса будет доступна лишь очень ограниченному кругу лиц, обладающих к тому же всем необходимым ресурсом и инструментарием для спекуляций.

Ошибочно думать, что рентная модель экономики – это результат лишь постоянного кровосмешения местных элит с соответствующим вырождением. Эта модель «выползла» из ментальных щелей миллионов простых жителей, которые вполне оправдывали существование данной системы, выказывая лишь сожаление, что не они находятся на вершине властной пирамиды. Это как «джигит» из известного фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», который говорил, что если разбогатеет, то никогда не станет обижать бедных, на что комиссар ответил ему: «Станешь, это, брат, диалектика».

Примеры подобного ментального сращивания «верхов и низов» известны и в других странах. Это и печально известная итальянская мафия с их «крестными отцами», и «воры в законе» из Грузии. Глава медельинского картеля Пабло Эскобар в свое время тоже не прочь был сделать политическую карьеру и пользовался любовью у тысяч простых колумбийцев. А что: строит школы, выдает бедным гуманитарную помощь. Ничего не напоминает? Аналогии из новейшей украинской истории не напрашиваются?

Как показывает практика, подобный «блок» невозможно распутать точечными действиями. Именно по этой причине все попытки борьбы с «ворами в законе» в Грузии были безуспешными, пока не был принят специальный закон, согласно которому сам факт принадлежности к преступной группе являлся уголовно наказуемым преступлением (даже если фигурант никого не убил и не ограбил).

Об этом же говорил и известный итальянский прокурор Джованни Фальконе, который утверждал, что члены коллективных преступных групп должны преследоваться не только за совершение индивидуальных преступлений, но и за саму принадлежность к преступному сообществу. Фальконе был взорван вместе с женой и тремя телохранителями в 1992 году, а еще через два месяца погиб и его друг Паоло Борселлино. Именно тогда итальянцы поверили, что их прокуроры действительно борются с мафией, а вызванный этими убийствами общественный резонанс позволил свести влияние мафии в Италии к социально безопасному уровню. Применительно к Украине – прокурорам не верят, потому что если у них что-то и взрывается, так это лишь салют на семейных праздниках в «имениях», на которые съезжается весь цвет украинского «спрута».

Согласно специальной «мафиозной статьи» уголовного кодекса Италии, к мафии как организации относится сообщество, в котором его члены «прибегают к устрашению или запугиванию других лиц, чтобы добиться круговой поруки с целью совершения преступления и обладания должностями, дающими возможность управления экономической деятельностью, распределения концессий, выдачи разрешений, заключения договоров подряда и коммунального обслуживания, а также для извлечения незаконной выгоды и привилегий».

Основа деятельности мафии – это круговая порука и взаимное укрывательство, так называемая «омерта». Эта модель, кстати, функционирует и во властных кругах нашей страны, чем и объясняется тот факт, что никто из «преступного режима» так и не был привлечен к ответственности за свои преступления.

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Украинский вариант мафиозных кланов – это так называемое «кумовство», которое распространяется в виде горизонтальных и вертикальных общественно-политических связей. Если в Италии для принятия в мафиозный клан нужно было получить благословение «крестного отца», то в Украине – эта инициация происходила в результате «кумовства». К религии это имеет такое же отношение, как морская свинка к морю и свиньям.

Именно поэтому уничтожить это явление будет невозможно лишь путем точечных зачисток, нужна системная работа как в Грузии или Италии. С другой стороны, наличие подобных связей весьма облегчает работу правоохранительным органам будущего, ведь члены «кумовской сети» вследствие безнаказанности потеряли защитные рефлексы и уже не скрывают свою «сеть». Так что, в случае «раскрутки» министра-взяточника достаточно будет вскрыть лишь его «кумовские» связи и 90% преступной группы будет идентифицировано. В свое время журналисты пытались создать сетку кумовских связей в Украине и получался весьма любопытный пазл.

Правоохранители будущего, если они когда-нибудь появятся в нашей стране, неминуемо придут к необходимости борьбы с коррупцией в Украине не по индивидуальному, а по коллективному признаку. «Кумовство» в данном случае условное обозначение, может кто-то предложит термин «члены ордена футбольной ложи», тоже весьма показательный «фильтр».

Когда это произойдет, сказать сложно. Кандидатов на должность Джованни Фальконе у нас пока не наблюдается, зато стоит постоянная очередь на должность «пшонки». Единственное, что обнадеживает, так это то, что «деды» постарались на славу и прежнего экономического потенциала хватит на пару-тройку ближайших выборов.

Алексей Кущ

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