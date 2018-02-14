Кум Путина снова потребовал федерализации Украины

Регионы Украины должны получить особые права в вопросах веры, истории, языка

Об этом кум президента России Владимира Путина, представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил в интервью «Новой газете», передает «ДС».

«И такой политики надо придерживаться во всех отношениях: искать то, что нас объединяет, а не разъединяет. Вот вам федерализация. Необходимо «сшивать» страну. Федерализация – фундамент для этого», – считает он.

По его словам, с начала 90-х он якобы активно продвигал эту идею, но тогда в связи с хорошими отношениями Киева и Москвы эта идея федерализации была не актуальной.

«Но сегодняшние проблемы чужды природе двух соседских, братских народов. И эта ситуация долго не может существовать, поскольку она искусственно создана и искусственно нагнетается», — добавил Медведчук.

По мнению политика, федерализация поможет в решении этой проблемы, так как федеративное устройство «позволит нам быть едиными, но в то же время не будет навязывать единых шаблонов».

«Во Львове одни ценности, а в Донецке — другие. Во Львове хотят памятники Бандере ставить? Пожалуйста, ставьте хоть на каждом углу и цветы к ним носите. Это ваше право… И это нормальная практика. В Ивано-Франковске, например, не хотят говорить на русском языке? Что ж, это их право», — считает кум президента РФ.

В то же время он отметил, что навязывать такую позицию «Одессе и тем более Луганску, который вместе с Крымом всегда был регионом, где подавляющее большинство составляет русскоязычное население», — это политически безграмотно и крайне опасно.

«Я вам скажу больше, именно попытка ВР отменить «языковой закон» в феврале 2014 года привела к трагическим для Украины событиям в Крыму, а затем и на Донбассе. Поэтому, когда вы спрашиваете, зачем нужно федеративное устройство, я отвечу предельно просто: это средство против раскола и распада страны», — подчеркнул Медведчук.

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