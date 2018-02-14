Кум Путина подтвердил, что его отец был членом ОУН

Представитель Украины в Минске Виктор Медведчук напомнил, что его отец был членом ОУН, но поспешил заверить, что идеями с ним Владимир Медведчук не делился

Об этом кум президента РФ Владимира Путина сказал в интервью «Новой газете», передает «ДС».

Медведчук заявил, что слова президента России Владимира Путина о том, что его отец был членом ОУН — правда.

«Отец был членом ОУН. Он был осужден и отбывал наказание. Но я хочу сказать, что он со мной этими идеями и своими убеждениями никогда не делился», — сказал Медведчук.

Он добавил, что его отец умер в 1981 году, а реабилитировали его на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине», который был принят в 1991 году.

Медведчук сказал, что не считает себя националистом.

Напомним, 15 июня 2017 года глава ОУН Богдан Червак, комментируя слова Путина о Медведчуке, допустил, что отец кума российского президента на самом деле мог быть членом ОУН, но был отправлен Москвой с целью расколоть украинское подполье.

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