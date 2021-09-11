Кулеба рассказал, почему ЕС не готов принимать Украину

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Западные страны используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о ее членстве в ЕС.
Об этом во время форума YES-Brainstorming заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Хочу, чтобы меня поняли правильно — мы являемся сторонниками реформ и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину», — заявил министр.
Согласно словам главы МИД, нынешние отношения между Украиной и ЕС можно охарактеризовать как «стратегическую неопределенность».
«Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше», — заявил он.
Также, министр добавил, что Евросоюз отказывает Украине не из-за реформ, а из-за политики.
«Принятие в ЕС зависит не только от реформ — это также и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ», — заявил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что президент Эстонии дала скептический прогноз относительно вступления Украины в ЕС.
Также напомним, что вице-премьер Стефанишина объяснила, зачем Украине референдум о членстве в НАТО.
Кроме этого, по словам президента Зеленского, Украина не получила прямой позиции от Байдена по НАТО.
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