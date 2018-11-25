Кудрин отверг скорое наступление мирового кризиса

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Сергей Булкин/News.ru

Мировая экономика избежит очередного кризиса в ближайшие два года, уверен председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. При этом он подчеркнул, что предсказать точную дату падения очень трудно.

«Я не думаю, что такой большой кризис ожидается в течение двух лет, но мы не можем предсказать даже год. Но мы понимаем, что когда-то это случится», — цитирует ТАСС экономиста.

Глава СП подчеркнул, что падение непременно произойдёт в ведущих странах.

«Развивающиеся страны более уязвимы в этом смысле, нас быстрее или глубже это может затронуть», — считает политик.

Ранее экс-министр финансов заявил, что дефолтов в России в ближайшие два десятилетия не предвидится. По его словам, российские ценные бумаги являются надёжным инструментом для вложений, писал News.ru.

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