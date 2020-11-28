Кудрин оценил падение экономики и число бедных по итогам 2020 года







Фото: Коньков Сергей









Спад экономики в России в 2020 году превысит официальный прогноз в 3,9%, считает Алексей Кудрин. По мнению главы Счетной палаты, ВВП РФ снизится до минус 4,5%, а число бедных вырастет на 1 млн человек.



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Общество



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«У нас примерно на миллион (человек – ред.) прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам нужно наш фокус обращать на тех людей, которым нужна поддержка», — заявил Кудрин (цитата по Интерфаксу).

По его словам, спад в Европе составит на 8-9%, Великобритании — на 11%, экономика России, по официальному прогнозу, упадет на 3,9%. «Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%», — считает экономист.

Как он добавил, «такого кризиса, как сейчас, когда вся мировая экономика падает примерно на 4%, даже китайская растет меньше, чем обычно, это означает, что это новая реальность для всего мира», заявил он в ходе выступления на «Общероссийском гражданском форуме — 2020».

«После того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%», — отметил глава Счетной палаты.

Вторая волна коронавируса смывает веру в восстановление мировой экономики, но Россия надеется стать исключением. Необходимости в новых мерах поддержки бизнеса правительство не видит. А Центробанк не только не ухудшил, а даже на полпроцента улучшил прогноз по спаду годового ВВП. Отчасти это связано с переоценкой нефтяных цен. Отчасти — с оптимизмом по поводу потребительской активности. Подробнее – в материале ДП.



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