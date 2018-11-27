Кудрин: экономика РФ оказалась в застойной яме — NEWS.ru

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Сергей Булкин/News.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в «застойной яме». Он добавил, что потенциальные темпы роста составляют чуть больше 1,5%.

«Мы вообще последние десять лет живем с темпами роста 1%», — передаёт слова Кудрина РБК.

По его словам, таких показателей не наблюдалось со времён Второй мировой войны, информирует URA.RU.

Ранее News.ru писал о том, что, по мнению Кудрина, мировая экономика избежит очередного кризиса в ближайшие два года. При этом он подчеркнул, что предсказать точную дату падения очень трудно.

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