куда инвестировать деньги в 2021 году

Прошедший, 2020 год принес миру не только пандемию COVID-19, но и экономический кризис со всеми вытекающими последствиями. Некоторые компании оказались на грани выживания, а инвесторы, впрочем всегда ожидающие возможного обвала рынка, были так же не готовы к подобному развитию событий, но даже сумели извлечь из этого выгоду.

Партнер венчурного фонда TA Ventures Игорь Перция, исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного капитала Ольга Афанасьева, инвестиционный директор инвестиционного фонда Horizon Capital Роман Черепах и управляющий директор венчурного фонда Digital Future Владимир Нестеренко поделились своими мыслями куда инвестировать деньги в 2021 году.

В какие направления и проекты стоит инвестировать в 2021 году?

Игорь Перция:

Советую обратить внимание на направления: мобилити, корпоративного программного обеспечения, промышленных технологий.

Также на направление цифрового здравоохранения, в которое компания TA Ventures инвестировала до пандемии и продолжает это делать. Это стало для нас прямым попаданием, так как во время карантина, например такой проект, как Liki24, в который мы вложились, вырос колоссально.

Пандемия COVID-19 повлияла на сферу инвестиций с точки зрения падения оценок на качественные проекты. Компания TA Ventures зашла в ряд таких проектов, как инвестор по сниженной оценке. Продолжается бум, связанный с онлайн-сервисами, такими, как Zoom. Сейчас наша компания наблюдает за аналогичными проектами, которые находятся на ранних стадиях.

Как и до пандемии COVID-19, так и сейчас, мы продолжаем инвестировать в Direct-to-consumer бренды (они сами производят, продвигают, продают и доставляют свой продукт без участия посредников), которые стремительно растут. Люди сейчас хотят покупать напрямую, у брендов, а не у магазинов. Мы считаем это направление успешным сейчас и уверены, что со временем оно продолжит расти.

Ольга Афанасьева:

Последние несколько лет инвесторы выделяют следующие перспективные секторы для инвестиций: искусственный интеллект, большие данные, автоматизацию (в разнообразных сферах), цифровое здравоохранение, виртуальную реальность, финтех, блокчейн, и другие. Во время пандемии еще больше возрос интерес к решениям, которые позволяют улучшать ментальное здоровье.

Если рассматривать сделки за 2020 год, то можно отметить, что инвестировали в сферы: электронной коммерции и доставки, маркетплейс, медицинские технологии и здравоохранение. Среди стартапов инвестировали в игровые, сопутствующие удаленной работе и разрабатывающие программное обеспечение.

Роман Черепаха:

Быстрорастущие компании с четко выраженным конкурентным преимуществом, ориентированные на экспорт – на них стоит обращать внимание принимая решение об инвестициях.

Еще один важный фактор — наличие сильной управленческой команды, которая хорошо понимает специфику своей индустрии.

И хотя Horizon Capital практически не ограничены в выборе и исторически инвестировали в различные индустрии от производства клинкерного кирпича до банков, наш ключевой фокус расположен на сферах: IТ, пищевой промышленности, легкой промышленности, электронной коммерции и фармакологическом секторе.

Хорошие примеры инвестиций нашего фонда:

Ajax — ведущий производитель умных систем безопасности;

Rozetka — крупнейший игрок на рынке электронной коммерции;

Genesis — одна из топ-100 крупнейших мировых продуктовых IТ-компаний;

Intellias – самый быстрорастущий IТ-аутсорс игрок в Украине;

Yarych — производитель и импортер кондитерской продукции;

Liki24 — платформа для доставки лекарств.

Владимир Нестеренко:

Для венчурных инвестиций стали особенно интересны решения для организации бизнес процессов, которые применяются для режимов удаленного рабочего места и так называемого «динамического рабочего места» — когда группы сотрудников решают, где и как им совместно работать.

Актуальны решения для проведения онлайн-мероприятий и онлайн-обучения. Также продолжают быть интересными решения для оптимизации и автоматизации традиционных, «оффлайновых бизнесов».

Сейчас мы ждем новых экзитов (выходов, покупок проектов) от стартапов, а также возобновления роста аутсорсингового бизнеса. Благодаря пандемии COVID-19, аутсорсинг стал приемлемым для компаний, которые раньше даже и мысли не допускали о внешней разработке или, скажем, клиентской поддержке.

Сколько необходимо иметь денег чтобы инвестировать?

Игорь Перция:

Для таких инвестиционных фондов, как TA Ventures, денежный порог входа в направление — несколько десятков миллионов долларов. Для обычного украинского инвестора эта сумма слишком большая, поэтому мы создали ICLUB — клуб частных инвестиций, где начинающий инвестор может научиться инвестировать.

Сумма входа — от $25 000 в один проект. Клуб предоставляет возможность заходить в те проекты, в которые мы инвестируем, как фонд, пользуясь нашими знаниями и опытом в области венчурного капитала. Ведь чек венчурного фонда стартует от $1 млн до нескольких миллионов в один проект и не у всех есть возможность инвестировать такие суммы. Сумму $25 000 мы считаем приемлемой.

Ольга Афанасьева:

Порог входа у каждого инвестора свой, но в 2020 году он стал ниже, и сейчас можно проинвестировать в те компании и проекты, оценка которых ранее была завышена.

Украинский IT-рынок еще развивается, формируется культура ведения бизнеса как у инвесторов, так и у стартапов. Но мы уже можем видеть успехи, ведь количество экзитов в 2019 году увеличилось почти в четыре раза и составило 29.

Роман Черепаха:

Компания Horizon Capital в среднем инвестирует $5-20 млн за миноритарный пакет акций. Что касается стартапов — компания не занимается такими инвестициями, но в мировой практике горизонт инвестирования в стартап — 5-7 лет, такой же, как и в крупные проекты, а чек может стартовать с нескольких сотен долларов.

Какой горизонт инвестиций у указанных направлений?

Игорь Перция:

Срок зачастую зависит от фонда. Компания TA Ventures предпочитает выходить из проекта через 3-4 года, чтобы не проводить там по 8-9 лет. За счет такой тактики у фонда хорошие показатели по возврату вложенных инвестиций.

Ольга Афанасьева

Нет универсального/идеального срока инвестиций, все зависит от разных внешних и внутренних факторов и специфики деятельности компании. Мы видим успешные экзиты украинского венчурного фонда SMRK спустя 4-5 лет после инвестирования.

Роман Черепаха:

Срок инвестиций компании Horizon Capital в среднем – 5-7 лет.

В какие проекты лучше не вкладывать деньги в 2021 году?

Игорь Перция:

Основной критерий для выбора проекта в кризис — может ли он потенциально быть глобальным. Локальные проекты сейчас страдают, поэтому предпочтение отдается тем, которые продаются на многие рынки. Мы зачастую вкладываемся в проекты, которые вот-вот выйдут за рубеж, либо в те, которые уже там работают, даже если это украинские проекты.

Ольга Афанасьева:

Раньше основными показателями принятия решения для инвестирования были: команда, преимущество компании, способность выхода на рынки, решает ли реальную проблему потребителей, финансовые индикаторы.

Пандемия COVID-19 показала, что необходимо обращать внимание на: стратегический бизнес-план, финансовые показатели, способность обеспечить жизнедеятельность стартапу. Исходя из этого стоит принимать решение инвестировать или нет.

Непросто пришлось компаниям, которые ориентировались на сферы, «зависшие» во время пандемии: гостинично-ресторанный бизнес, путешествия, например. А также те, которые связаны с поставками/производством в других странах (в Китае, в частности). Однако, карантин стал поводом быстро адаптироваться и выходить в онлайн-продажи (если этого не было сделано ранее).

Согласно исследованию международной консалтинговой компании McKinsey & Company, за первые 6 недель карантина компании в мире шагнули в онлайн-продажах на 5 лет вперед. Можно сделать вывод, что те, кто действительно хотел — использовал эту сложность, как возможность.

Роман Черепаха:

Следует настороженно отнестись к бизнесам, не приспособленным к успешной работе в условиях глобальной пандемии COVID-19. Это в первую очередь те, чья работа напрямую зависит от людей и контакта с ними: пассажирские перевозки, гостинично-ресторанный бизнес, сфера развлечений.

Советы инвесторам

Игорь Перция:

Небольшие суммы инвестиций — $5 000-10 000 лучше вложить в акции компании, облигации, депозитные сертификаты. Начиная от $25 000 можно начинать работать с венчурными инвестициями. Важно при этом советоваться с уже опытными инвесторами, чтобы не потерять свои деньги.

Ольга Афанасьева:

Инвестиции чеков стоимостью от $5 000 до $50 000 не сильно отличаются по уровню рискованности и относятся к категории pre-seed (предпосевные, то есть очень ранние).

Совет — смотреть на команду и потенциал основателей. Готовность посвятить время (несколько лет, а не 6-12 месяцев) этой компании, ее развитию и масштабированию. Самое основное — команда, ведь готового продукта, скорее всего, при таком размере инвестиций нет.

Роман Черепаха:

Лично я предпочитаю инвестировать суммы от $5 000 до $50 000 в инструменты с фиксированной доходностью (депозиты, облигации). Это позволит сохранить, приумножить накопления и в дальнейшем диверсифицировать капитал, в том числе, в пользу более рискованных инструментов (например, в акции).

Как грамотно инвестировать в кризис

Игорь Перция:

В кризис инвестировать достаточно просто — не нужно инвестировать бездумно. Вкладывайте деньги в сферу, направление в которых вы разбираетесь. Если есть такая возможность — стоит посоветоваться с уже знающими профессионалами в сфере инвестиций, научиться у них и через несколько лет вы сможете инвестировать уже сами.

Ольга Афанасьева:

Кризисы всегда открывают новые возможности, когда стоит инвестировать. Ситуация с пандемией, по моему мнению и наблюдениям, — отличная возможность именно для стартапов, ведь стартап по своей сути ориентирован на решение «болей» клиентов инновационным способом. В период кризиса это просто кладезь идей в самых разных сферах.

Старые бизнес-модели и продукты во многих индустриях не работают, ведь мир меняется и уже не вернется к прежнему устрою, как бы нам не казалось, что «вот-вот и скоро все станет, как прежде». Поэтому в Украине и мире мы наблюдаем появление новых интересных решений: софт, коммуникационных платформ, различных направлений в онлайн-образовании и так далее.

Карантин показал, что:

зачастую не важно где ты находишься;

построение отношений очень важно.

Последний пункт остро прослеживается между инвесторами и стартапами. Например, довольно сложно привлечь инвестиции на ранних стадиях «по Zoom», не будучи знакомым с инвестором «в живую».

Однако, если вы выстраивали отношения с ним до этого, то возможность привлечения инвестиций выше — вас уже знают, у вас есть определенная «история» и репутация.

Чтобы поддержать основателей, а также инвесторов, мы с коллегой начали проект VC ChatrOOm, где я беру интервью у инвесторов из различных стран. Мы общаемся о том, что поменялось во время пандемии COVID-19, какие лайфхаки существуют, как для тех, кто инвестирует, так и для тех, кто «поднимает» капитал для своего стартапа.

В большинстве своем, инвесторы все так же смотрят на компании и продолжают свою активность, открываются дополнительные возможности в акселерационных программах (часто, даже не обязательно лететь в другую страну, чтобы попасть в топ-акселератор).

Роман Черепаха:

Важно уметь отличать «длинные» тренды и выбирать для потенциальных инвестиций компании, которые смогли извлечь из них пользу.

Выводы

Исходя из информации, которую предоставили инвесторы можем сделать вывод:

Если вы собрались инвестировать, вложить деньги в 2021 году, стои рассмотреть следующие сферы и направления инвестиций:

мобилити;

корпоративное программное обеспечение;

промышленные технологии;

цифровое здравоохранение;

электронная коммерция и доставка;

маркетплейсы;

онлайн-мероприятия и онлайн-обучение.

Но несмотря на сферу все так же стоит обращать внимание на наличие сильной управленческой команды, которая хорошо понимает специфику своей индустрии.

При этом на счету нужно иметь не менее $25 000, суммы поменьше — $5 000-10 000 можно вложить в акции компании, облигации, депозитные сертификаты. Венчурные инвесторы отмечают, что вкладывают в проекты и стартапы десятки миллионов долларов, но инвестор, который не располагает такими суммами может стать членом инвестиционного клуба, как например ICLUB или других, и вкладывать деньги вместе с опытными инвесторами.

Срок указанных инвестиций в среднем — 5 лет. Лучше не задерживаться в проекте надолго, чтобы точно вернуть вложенные в него средства.

Стоит быть предельно осмотрительным, если вы собрались инвестировать и вкладывать деньги в 2021 в:

локальные проекты, которые не планируют выход за рубеж;

сферу гостинично-ресторанного бизнеса, путешествий;

компании, которые связаны с поставками/производством в других странах (в Китае, в частности);

сферу пассажирских перевозок и развлечений.

В кризис инвесторы советуют:

не вкладывать деньги бездумно и инвестировать в сферу, направление, в которых вы разбираетесь;

советоваться с уже знающими профессионалами;

извлекать из кризиса пользу в виде возможности зайти в проект по сниженной стоимости;

уметь отличать «длинные» тренды.

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