куда идти стартапам и как попасть в программу — Финансы на vc.ru

Десять корпоративных программ, где стартапы получат поддержку.

Фотография из Facebook акселератора MTS Startup Hub

Интересы корпораций

Корпоративный акселератор — это бизнес-акселератор внутри компании.

Корпорации запускают акселерационные программы, чтобы недорого и быстро получить доступ к инновациям, идеям и командам. С их помощью корпорации увеличивают прибыль и оптимизируют бизнес-процессы в компании.

Например, телеком-рынок ищет технологии, чтобы зарабатывать не только на SMS, звонках, интернет-трафике, но и за счёт дополнительных сервисов для клиентов.

В ритейле низкая маржа, поэтому ритейлеры заинтересованы в продуктах, которые снижают затраты и увеличивают маржу — ускоряют сроки доставки продуктов, оптимизируют логистику, предотвращают хищения в магазинах, сокращают очереди на кассах и многое другое.

Ирина Тарасова

директор департамента корпоративных программ ФРИИ

Выгода для стартапов

Стартапы получают в корпоративном акселераторе отраслевую экспертизу, доступ к ресурсам компании — базам данных, технологиям, лабораториям, производству.

Стартапы идут в корпоративный акселератор, чтобы достучаться до потребителя в крупной корпорации и протестировать продукт. Это выгодно для стартапов тем, что они получают быстрый доступ к заказчику внутри большой структуры и договариваются о запуске пилотного проекта.

Если пилотный проект доказывает эффективность, происходит полноценное внедрение сервиса или технологии в бизнес корпорации (роллаут).

Ирина Тарасова

директор департамента корпоративных программ ФРИИ

Акселератор GenerationS

GenerationS организовывает корпоративные акселераторы для российских и зарубежных компаний: отбирает проекты, обучает команды, запускает пилотные проекты со стартапами.

Generation S запускала корпоративные акселерационные программы для ВТБ, Airbus, Unilever, Michelin, «Алроса», «Илим».

Программа: состоит из образовательной части (лекции и воркшопы по бизнес-моделированию, финансовым моделям, юридическому оформлению сделок). Также акселератор предлагает тестирование продуктов стартапов.

Что получат участники: стартапы упаковывают бизнес-продукт с точки зрения маркетинга, продаж, юридических вопросов. В зависимости от программы финалисты получают денежные призы, инвестиции, возможность сотрудничества и выхода на международный рынок.

Направления: финансы, фарма, промышленное производство, FMCG (продукты питания, бытовая химия) и другие.

Продолжительность: от трёх до шести месяцев.

Требования к участникам: зависят от конкретной программы. Некоторые компании набирают проекты на стадии прототипа и выше, другие работают с проектами на стадии доклинических исследований.

Как попасть: подать заявку и пройти отбор. Узнать о наборах в программы можно на сайте GenerationS. Участие бесплатно, организаторы не вступают в долю к стартапам.

Выпускники: «АнтионкоРАН-М» — онкопрепарат, основанный на генных технологиях, Boft — автоматы для печати фотографий из социальных сетей, IRWAY — автомобильная система ночного видения.

Следующий набор: идёт сбор заявок для стартапов в области репродуктивной медицины Ferring.

ФРИИ провёл более 15 корпоративных акселераторов и запустил более 100 пилотов к 2018 году с компаниями «Камаз», «Сбербанк», «Билайн», «Леруа Мерлен» и другими.

ФРИИ использует акселератор как один из инструментов, который помогает корпорации выстроить работу с инновациями.

Программа: состоит из обучения и запуска пилотного проекта.

Что получат участники: менторская поддержка — команды учатся тестировать гипотезы, проводить проблемные интервью с клиентами, выявлять спрос, рассчитывать юнит-экономику. В зависимости от условий программы лучшие проекты получают финансирование или внедряют продукт в бизнес крупной компании.

Направления: финансы, страхование, фарма, ритейл, телекоммуникации и другие.

Продолжительность: от трёх до шести месяцев.

Требования к участникам: зависит от конкретной программы.

Как попасть: подать заявку и пройти отбор. Узнать о наборах в программы можно на сайте акселератора. Участие бесплатно, организаторы не вступают в долю к стартапам.

Выпускники: WayBot — робот-ассистент, автоматизирующий процесс взаимодействия с клиентами, Ronavi Robotics — складские логистические роботы для автоматизации и фулфилмента, «КамаТара» — маркетплейс по аренде многооборотной тары.

Следующий набор: до 1 августа идёт сбор заявок в акселератор ВТБ.

Корпоративные акселерационные программы «Сколково»

В 2018 году фонд «Сколково» организовал корпоративный акселератор с международной биофармацевтической компанией AstraZeneca для проектов в области онкологии, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний. С системным интегратором «АйТеко» «Сколково» запустил акселератор для высокотехнологичных проектов в сфере ритейла и финансового сектора.

Программа: состоит из обучения и запуска пилота. Может меняться в зависимости от задач корпорации.

Что получат участники: поддержка со стороны отраслевых экспертов и «Сколково». В зависимости от условий программы участники получают финансирование, гранты, возможность выйти на зарубежный рынок и претендовать на получение статуса участника «Сколково».

Направления: энергоэффективные технологии, ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, ИТ.

Продолжительность: от двух до шести месяцев.

Требования к участникам: зависят от конкретной программы.

Как попасть: подать заявку и пройти отбор. Узнать о наборах в программы можно на сайте фонда «Сколково». Участие бесплатно, организаторы не вступают в долю к стартапам.

Выпускники: Moltech — лекарственный препарат для лечения заболеваний суставов, Crysta — технологическая платформа для создания лекарств нового поколения, стартап M-Discovery, разрабатывающий препарат для борьбы с раком, «Прософт-Биометрикс» — система биометрической идентификации.

Следующий набор: идёт сбор заявок в акселератор AstraZeneca 2019.

«Сбербанк» в партнёрстве с ФРИИ запускал акселерационные программы в области финтеха и робототехники. В 2018 году «Сбербанк» провёл внутреннюю акселерационную программу для сотрудников компании.

В этом году «Сбербанк» совместно с 500 Startups запустили акселератор, задача которого — найти интересные стартапы в нефинансовой области.

Программа: акселерация в Москве, демо-день в Москве, акселерация в Кремниевой долине, питч-сессия в Кремниевой долине.

Что получат участники: обучение у менторов из 500 Startups, возможность найти заказчиков у партнёров — «Россеть», «Магнит», S7, Rambler Group, «Вымпелком» и других, посевные инвестиции в размере до 10 млн рублей в форме конвертируемого займа, оплата расходов на перелёт и размещение в Кремниевой долине, продвижение продукта в экосистеме «Сбербанка», возможность выйти на рынок США.

Направления: электронная коммерция, цифровая медицина, рекламные технологии, облачные b2b-сервисы, робототехника и другие области.

Продолжительность: два месяца длится акселерация в Москве, один месяц — акселерация в Кремниевой долине.

Требование к участникам: регистрация компании на территории России в формате ООО, наличие MVP и первых клиентов, готовность ключевых сотрудников работать в Москве полный рабочий день.

Как попасть: подать заявку и пройти отбор в акселератор, который пройдёт в Москве. На демо-дне жюри отбирает проекты, которые отправятся на акселерацию в Кремниевой долине. Со стартапами, попадающими в акселератор, заключают договор конвертируемого займа.

Выпускники: отправились в Кремниевую долину Heartex — платформа для сбора и разметки данных, Mishka AI — «умная» мягкая игрушка, Yorso — b2b-маркетплейс в сфере морепродуктов.

Следующий набор: нет информации.

Российская ИТ-компания КРОК провела четыре потока корпоративного акселератора. Цель акселератора — поиск новых продуктов, которые решают задачи заказчиков.

В отличие от большинства корпоративных акселераторов, мы ищем стартапы не для себя, а чтобы дать им возможность выхода на рынок больших корпораций из числа наших клиентов. Мы выступаем интегратором инноваций — развиваем стартапы, передаём свою экспертизу, помогаем выйти со своими продуктами на b2b-рынок в России и за рубежом.

Алексей Смирнов

директор по инновациям CROC Digital

В каждый поток корпоративного акселератора КРОК приходит до 25 команд, из которых пять-семь доходят до финала.

Программа: предакселератор — первичная диагностика команд. Затем на питч-дне топ-менеджмент компании КРОК и заказчики отбирают стартапы в очную часть. В течение трёх месяцев стартапы работают с бизнес-моделью, тестируют гипотезы и смотрят, насколько продукт применим в бизнесе заказчиков. Некоторые команды запускают пилотные проекты.

В этом году компания КРОК в рамках основного акселератора запустила трек в Дубаи, где большой запрос на стартапы из России. Среди партнёров трека — государственные компании ОАЭ.

Что получат участники: работа трекерами, бизнес-результаты — увеличение среднего чека, увеличение продаж, сокращение цикла сделки, запуск пилота. По словам директора по инновациям CROC Digital Алексея Смирнова, компания Doczilla за время третьего акселератора в восемь раз увеличила продажи.

Успешные проекты смогут выстроить партнёрские отношение с компанией и её партнёрами, среди которых X5Retail Group, «Альфа-Банк», Adidas, Merсedes-Benz и другие.

Участники дубайского трека выходят на зарубежный рынок и тестируют продукт с зарубежными заказчиками — Dubai Police, Saudi Aremco, Government of Dubai, Schlumberger, STC.

Направления: технологичные b2b-стартапы в ритейле, HR, промышленности, маркетинге, финансах, страховании, телекоммуникациях, сельском хозяйстве.

Продолжительность: три месяца.

Требования к участникам: зрелость — наличие готового продукта и первых продаж в сегменте b2b, команда, в которой закрыты все компетенции — стратегия, разработка, продажи, маркетинг.

Требования к кандидатам дубайского трека: готовое решение для b2b-компаний, которое подтвердило свою ценность на российском рынке, знание английского языка, готовность и бюджет на две-три поездки в ОАЭ.

Как попасть: подать заявку и пройти отбор. Отбор команд происходит на основе оценки анкет и собеседований (питчей) с топ-менеджерами КРОК и бизнес-заказчиками. Участие бесплатно, организаторы не вступают в долю к стартапам.

Выпускники: Doczilla — конструктор для документов, TheWaay — сервис для персональных рекомендаций клиентам банков и страховых компаний, «Инфобот» — система автоматизации звонков, Inspector Cloud — ПО для онлайн-аудита торговых точек.

Следующий набор: осенью 2019 года, заявку можно подать на странице четвёртого акселератора.

МТС проводит третий акселератор MTS StartUp Hub. Его задача — поиск стартапов для интеграции в бизнес компании.

В два первых набора заявки подали 900 команд из 13 стран.

Программа: подготовительный этап — выстраивание бизнес-процессов при поддержке экспертов, обучение, работа с трекерами. По итогам программы проходит демо-день с участием топ-менеджмента МТС и внешних экспертов. Лучшие проекты запускают пилотный проект с МТС.

Что получат участники: обучение, компенсация затрат на запуск пилота до 500 тысяч рублей, доступ к ресурсам компании (облачные сервисы и коворкинг), возможность сотрудничества с МТС.

Направления: цифровые решения для управления персоналом, финтех, киберспорт и онлайн-игры, цифровые решения для b2b.

Продолжительность: два месяца на подготовку, три месяца на запуск пилота.

Требования к участникам: готовый продукт или MVP, подтверждение ценности продукта продажами, прогнозная выручка компании 300 млн рублей в год через три-пять лет, не менее двух ключевых участников в команде, готовых работать в Москве.

Как попасть: подать заявку и пройти отбор в акселератор. На демо-дне топ-менеджмент МТС отбирает проекты для запуска пилотного проекта. Участие бесплатно, организаторы не вступают в долю к стартапам.

Выпускники: AgileBot — система для автоматизации процессов найма, Human+ — «умная» система для контроля персонала, «Энкост» — система для снижения затрат на электроэнергию для компаний.

Следующий набор: сейчас проходит акселерационный этап. Информации по следующему набору нет.

В 2018 году компания запустила первую акселерационную программу Qiwi Universe. Из 250 заявок отобрали шесть команд и успешно запустили четыре пилота.

Акселерационная программа уникальна тем, что участники разрабатывают решения по заказу компании.

Мы занимаемся инновациями с 2013 года. Попробовали все основные форматы работы со стартапами: хакатоны, партнёрские программы, конкурсы стартапов, стандартные акселераторы.

Эффективность взаимодействия между корпорацией и стартапом снижается:

— когда не отлажены бизнес-процессы;

— нет бизнес-заказчика, заинтересованного в запуске совместного продукта;

— у команды нет видения, как адаптировать продукт под задачи корпорации, чтобы обе стороны получили пользу.

Так мы разработали свою концепцию по работе со стартапами — поиск решений для конкретных задач, которые ставят бизнес-заказчики.

Мы открыто говорим про условия программы: какое решение нам нужно, что мы можем дать командам, как оцениваем успешность пилота, что требуем взамен. Так мы отсеиваем нецелевые предложения: 70% заявок в акселератор соответствуют потребностям бизнес-заказчиков.

Ольга Туржанская

директор Qiwi Venture, группа Qiwi

Программа: в течение месяца команды общаются с бизнес-заказчиками, обсуждают детали проекта. В течение пяти месяцев команды запускают пилот, тестируют продукт. У акселератора есть Telegram-чат, где бизнес-заказчики отвечают на все вопросы по программе.

Что получат участники: экспертная поддержка со стороны Qiwi, до 3 млн рублей финансирования, доступ к ресурсам компании (данные, сервисы, помощь сотрудников), запуск пилота. Если пилот успешен, команды договариваются с бизнес-заказчиками о масштабировании продукта и работают по партнёрской модели разделения доходов.

Направления: «Qiwi Касса» — сервис приёма платежей для бизнеса и самозанятых, «Qiwi Кошелёк» — сервис электронных платежей, «Qiwi Копилка» — сервис совместного сбора денег, терминалы самообслуживания Qiwi, Finteen — образовательная программа для подростков, «Соцсети Qiwi Russia», «B2C Платформа» — платформа открытых банковских API.

Продолжительность: акселерация в течение месяца, пять месяцев на запуск пилота.

Требования к участникам: MVP необязателен. Обязательно наличие сильной команды с опытом решения похожих задач и понимание, какую ценность даст продукт компании Qiwi.

Как попасть: предложить решение задачи бизнес-заказчика и подать заявку. Бизнес-заказчики оценивают анкеты и выбирают от пяти до семи команд по каждому кейсу. Далее — защитить проект перед жюри в офисе Qiwi. Одна-две команды по каждому бизнес-направлению запускают пилотные проекты.

Успешность пилота оценивается по критериям: прирост клиентов, увеличение оборота и другие. Гибкие условия взаимодействия — в формате конвертируемого займа в обмен на долю в стартапе или по договору оказания услуг.

Выпускники: «СБС-Гарант» — система для безопасных сделок, Jet121 — CRM-платформа, «Куб» — Программа автоматизации для малого и среднего бизнеса.

Следующий набор: сейчас жюри отбирает стартапы в акселератор. Следующий набор в 2020 году.

В этом году «Северсталь», Global Venture Alliance и НИТУ «МИСиС» запустили промышленный акселератор для проектов в металлургической отрасли.

Акселератор привлекает внешние и внутренние проекты. Внешним поиском компания рассчитывает собрать 150 проектов, отобрать 50 в программу акселерации и внедрить на производстве от трёх до десяти решений до конца 2019 года. Через внутренний акселератор «Северсталь» рассчитывает привлечь до 25 проектов и до пяти проектов внедрить на предприятиях.

Программа: состоит из предакселератора и очной части. До 50 стартап-команд пройдут программу предакселератора — онлайн-обучение. По результатам предакселерационной программы до 30 команд выступят на отборочном дне. Десять проектов попадут в акселератор.

Что получат участники: экспертная поддержка, 80 часов занятий с менторами, доступ к ресурсам компании для доработки своего продукта. Лучшие проекты запустят пилот вместе с «Северсталью». Стартапы получат деньги на запуск пилота, если подготовят и защитят бюджет перед комитетом.

Направления: решения в металлургической отрасли по трём направлениям — инновации продукта, инновации процесса, инновации бизнес-модели.

Продолжительность: один месяц длится онлайн-программа, три месяца — офлайн-программа.

Требования к участникам: ценность решения или продукта для «Северстали», наличие рабочего продукта или прототипа, оформленное юридическое лицо.

Как попасть: подать заявку на сайте по одному из направлений и пройти отбор. Пройти предакселератор, презентовать решение. Лучшие стартапы пройдут в акселератор. По итогам демо-дня акселератора стартапы с лучшими результатами получат контракт с «Северсталью» и интегрируют решения в деятельность компании. Участие бесплатно, организаторы не вступают в долю к стартапам.

Выпускники: в этом году проходит первый набор.

Следующий отбор: сейчас проходит отбор участников в предакселератор. Нет информации о следующем наборе.

ПАО «Кировский завод» — промышленная компания машиностроительного профиля. Предприятие производит металлургическую продукцию, тракторы, дорожно-строительную и буровую технику, энергетические установки для судов, оборудование для АЭС, вагоны метро.

Программа: акселерационная часть в Санкт-Петербурге — участники проходят тренинги, воркшопы, получают обратную связь от экспертов. Затем в пилотной части акселератора команды тестируют продукты на площадке «Кировского завода».

Что получат участники: грант на прохождение акселерации, обучение, оплачиваемый коливинг и коворкинг в Санкт-Петербурге, компенсация затрат на внедрение пилота, предложение о сотрудничестве после успешного окончания пилотного проекта, инвестиции от «Кировского завода».

Направления: индустрия 4.0, технологии в сельском хозяйстве, сельскохозяйственная техника, большие данные, интернет вещей в промышленности, технологии в энергетике.

Продолжительность: четыре месяца длится акселерационная программа, два месяца — запуск пилотного проекта.

Требования к участникам: готовый продукт или MVP, первые контакты с потенциальными клиентами и обратная связь от рынка, не менее двух основателей, готовых участвовать в программе в Санкт-Петербурге.

Как попасть: подать заявку, презентовать решение на питч-сессии в Минске или в Санкт-Петербурге. В финальном отборе из 20 финалистов топ-менеджеры «Кировского завода» отберут десять участников в акселератор.

Выпускники: TDCloud — удалённый контроль и управление из одного центра промышленным оборудованием, Turboinspect — оптическая система для контроля формы ответственных объектов в процессе сборки и эксплуатации, Micotech — оригинальные минеральных покрытия.

Следующий набор: нет информации.

В 2018 году госкорпорация «Росатом» запустила корпоративный акселератор на базе дочерней топливной компании АО «ТВЭЛ» для развития неядерного бизнеса.

Акселератор ищет проекты под задачи бизнес-заказчиков — компаний-интеграторов и дивизионов внутри «Росатома».

В первом цикле акселератора в 2018 году из 42 проектов десять прошли акселерационную программу, три проекта перешли на стадию масштабирования бизнеса.

Мы выступаем в роли стратегического инвестора. Нас в меньшей степени интересует рыночная стоимость компании. Мы не будет перепродавать стартап, а будем развивать его в рамках общей деятельности с «Росатомом». Поэтому в наших интересах сделать так, чтобы выросли бизнес-показатели стартапа — выручка, маржинальность, EBITDA.

Станислав Кречетов

директор бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» Станислав Кречетов

Программа: первый этап программы — бизнес-моделирование. Команды проводят проблемные интервью с клиентами, подтверждают спрос на продукт.

Второй этап — цифровое макетирование. Стартапы в центре инжиниринга создают 3D-модель изделия, проводят цифровые испытания, подтверждают технические параметры.

Третий этап — прототипирование, когда команды изготавливают продукт.

Что получат участники: стратегические инвестиции, доступ к корпоративным ресурсам — научной поддержке, промышленному оборудованию, финансовую поддержку для оплаты проживания, командировок. В зависимости от зрелости проекта — финансирование до 8 млн рублей на прототип, масштабирование в рамках госкорпорации «Росатом».

Направления: топливно-энергетический комплекс, новая энергетика, химия, аддитивные технологии, металлургия, переработка отходов, ядерная медицина, приборостроение, накопители энергии.

Продолжительность: два месяца — бизнес-моделирование, три месяца — цифровое макетирование, четыре месяца — прототипирование.

Требования к участникам: необязательно наличие MVP, минимум два человека в команде, закрыты рыночная и техническая компетенции, прогнозируемая маржинальность проекта 25% в течение пяти лет, необязательно наличие юридического лица.

Как попасть: подать заявку на сайте программы. Эксперты оценивают техническую и экономическую части проекта. Затем проходит питч-сессия, где комитет по инновациям отбирает проекты в акселератор.

На демо-дне в конце программы бизнес-заказчики отбирают команды, у которых есть потенциал масштабироваться в рамках «Росатома». Акселерация происходит в обмен на долю в бизнесе либо по договору, по условиям которого всё, что создаётся в акселераторе, принадлежит акселератору.

Выпускники: система очистки бурового раствора, титановые порошки для аддитивных технологий, FDM — производство пластиковых 3D-принтеров.

Следующий набор: в июле 2019 года, программа начнётся в октябре.

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