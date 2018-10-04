Куда дрейфует лодка украинской экономики

На следующей неделе на острове Бали начнутся ежегодные сборы МВФ и Всемирного банка. Накануне Кристин Лагард заявила, что торговые и тарифные войны начинают значительно усложнять перспективы роста мировой экономики.

Вообще, 2017 считают удачным – глобальный ВВП вырос на 3,8%. Это лучший результат с 2011 года. Наиболее заметные успехи в международной торговле отметили в прошлом году: объемы выросли на 4,9%. В индустриальных высокоразвитых странах настроения инвесторов улучшились: они начинают больше вкладывать в расширение производства как дома, так и в развивающихся странах. Валюты последних в начале этого года подорожали по отношению к американскому доллару. Тогда же в МВФ заявили, что глобальный экономический рост ускорился и охватывает все больше стран. Однако весной ситуация усложнилась. Экономическая динамика еврозоны в первом и втором кварталах этого года была самой слабой со времен 2016 года. Похожая экономическая ситуация у ЕС, крупнейшего партнера Украины во внешней торговле.

ВВП Японии в первом квартале 2018 года и вообще спал на 0,9% – прекратился период непрерывного экономического роста, длившегося с начала 2016-го. И во втором квартале экономика Японии восстановилась – ВВП увеличился на 1,9%. В Китае рост стабилен, но власть обеспокоена состоянием внутреннего спроса, влияющего на динамику ВВП. Там смягчили денежную политику, ощутимо снизив требования к банковским резервам. Пока только США можно позавидовать: в первом квартале их ВВП вырос на 2,2%, во втором – на 4,1%. Потребительские расходы во втором квартале выросли на 4%, инвестиции в производственные проекты – на 7,3%. Добиться таких показателей удалось благодаря налоговой реформе и предварительной подготовке США к эскалации торговой войны с Китаем: благодаря снижению налогов вырос потребительский спрос, а экспортеры, спешившие поставить как можно больше продукции к эскалации, активизировались.

Решение проблемы – в технологической модернизации украинской экономики

И уже весной американцы начали готовиться к росту инфляции и повышению процентных ставок, что отразилось на ожиданиях инвесторов. Произошел перелом в динамике курсов валют развивающихся стран. Большинство начали снижаться по отношению к доллару: после очередного повышения ставки ФРС выросла привлекательность номинированных в американской валюте активов, поэтому инвесторы и спекулянты стали «выходить» из валют стран с формирующимися рынками. Лидерами «падения» были аргентинский песо, турецкая лира, бразильский реал и российский рубль. Кстати, гривна позже всех начала снижаться по отношению к доллару, а уровень ее девальвации был сравнительно существенно ниже.

Важной тенденцией мировой экономики в 2018 году является десинхронизация – неравномерность роста. В США – экономика растет и сохраняет этот темп, пусть и не столь быстро, как в первой половине года. Европа – в нейтральном положении, хотя результаты слабее, чем в прошлом году. В Азии – неоднородный экономический рост и пессимистические ожидания: жесткая тарифная политика США может ослабить рост ВВП Китая. В Латинской Америке – слабая динамика ВВП, что усиливается серьезной девальвацией валют крупнейших стран региона.

Проблемы и у Турции, значимого торгового партнера Украины. Перегрев их экономики из-за кредтного бума весьма вероятен. Еще одна проблема – турецкий бизнес много заимствовал в иностранной валюте, а снижение курса лиры ведет к росту стоимости обслуживания долга. Кроме Турции, в список стран, вызывающих наибольшую обеспокоенность относится и Аргентина: сочетание слишком смелой денежно-кредитной политики и обесценивания национальной валюты к доллару может подорвать способность этих стран обслуживать свои долги.

Кстати, в третьем и четвертом кварталах этого года в США ожидают спад экономической динамики: по данным Bloomberg, рост не превысит 3%. Торговые войны, в частности с Китаем, в сочетании с повышением процентных ставок и укреплением доллара начинают негативно отражаться на экономике развивающихся стран. МВФ утверждают, что последние могут столкнуться с оттоком капитала в 100 млрд. долларов – напоминает показатели финансового кризиса 2008 года. Сигналов для тревоги достаточно.

Как отразятся на украинской экономике проблемы мировой экономики?

Следует учитывать два фактора. Во-первых, Украина – развивающийся рынок. Для таких в МВФ заметили закономерность: «факторы вроде нестабильности или замедления роста экономики в индустриальных странах, торгующих с развивающимися странами, статистически значимые и положительно коррелируют с ростом экономики партнеров, что во многом объясняет их замедление». Нынешнее замедление роста в развивающихся странах, может быть прелюдией к длительному периоду более низких темпов в мире в целом. Украине и похожим на нее странам придется признать, что достичь прежних высоких темпов роста без повышения производительности и перехода на более высокотехнологичные виды производства не удастся. Поэтому прежде чем критиковать темпы роста украинского ВВП, следует иметь в виду, что вскоре они будут казаться не такими уж слабыми. Решение проблемы – в технологической модернизации украинской экономики.

Надо учитывать и размер украинской экономики. Удельный вес нашего ВВП в мировом – 0,12%. Мы – малая открытая экономика. Да еще с небольшим внутренним рынком. Ситуация печальная: несколько лет подряд Украина вместе с Молдовой являются последними в Европе по покупательной способности на человека. Отставание от среднего показателя по странам ЕС – десятикратное. Самодостаточный внутренний рынок – условие, необходимое для защиты от внешних шоков. Нам нужны амбициозные программы импортозамещения, стимулирования потребительского спроса с акцентом на отечественную продукцию.

Положительной для экономики Украины должна стать конъюнктура основных экспортных рынков. Занизившись в марте до $560 за тонну, средние мировые цены на сталь возобновились: в сентябре достигли $600. Та же ситуация с ценами на железную руду: после мартовского падения до $54 за тонну – до сентября выросли до $59. Мировые цены на пшеницу в этом году растут хорошо: сейчас – $240 за тонну.

Это обнадеживает: в краткосрочной перспективе лодку украинской экономики не раскачают волны штормов на рынках развивающихся стран и возможное замедление роста в США и Китае. Тем более, что больше штормит в Латинской Америке – с ней у нас экономические связи незначительны. С другой стороны, это подчеркивает недостатки экспортно-сырьевой модели экономики Украины – сдержанный оптимизм базируется преимущественно на благоприятной конъюнктуре внешних рынков. Представьте, что будет, когда она изменится.

Экономический рост Украины пока только следует тенденциям мировой экономики. Поэтому реформы, которые уже идут и которые в планах, следует сделать «технологическими». То есть такими, где главная цель – переход экономики Украины к современным технологическим укладам. Только так лодка украинской экономики перестанет безвольно дрейфовать в море международной экономики.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.

Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Источник