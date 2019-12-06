Кучер хочет вернуть государству собственность Курченко — Новости политики

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С имуществом, конфискованным судом у беглого Сергея Курченко, начиная с апреля 2018 года происходили «странности».

Алексей Кучер / kharkivoda.gov.ua

Председатель ХОГА провел рабочее совещание на стадионе «Металлист». В ходе мероприятия и.о. начальника Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Юлия Подлозкова заявила о том, что третьи лица больше года пользуются помещениями и землей, которые Кабмин распорядился передать облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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С имуществом, конфискованным судом у беглого Сергея Курченко, начиная с апреля 2018 года происходили «странности». 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров Украины, которым имущественные комплексы, конфискованные у ПАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», передавались в сферу управления Харьковской облгосадминистрации. Тем не менее, на протяжение целого 2018 года имущество в областную собственность так и не приняли. А в 2019-м в облгосадминистрацию пришло письмо от Главного территориального управления юстиции в Харьковской области о том, что было вынесено судебное постановление: приостановить любые действия в отношении арестованного имущества. В результате до сих пор часть помещений стадиона «Металлист», часть детской футбольной академии «Металлиста», база в поселке Высоком и другие объекты не приняты в управление ОГА.

«Я хотел бы услышать реальную картину: что происходило и почему происходило именно так», — обратился Алексей Кучер к представителям КП «ОСК «Металлист», Управления по делам молодежи и спорта ХОГА и другим участникам совещания.

Участники совещания сообщили Алексею Кучеру, что о сложившейся ситуации в течение 2018-2019 годов неоднократно докладывали председателю ХОГА, однако вопрос не решался.

Алексей Кучер поручил Управлению по делам молодежи и спорта ХОГА немедленно разобраться в проблеме и решить ее.

«В течение года, во-первых, не выполнялось судебное решение, а за невыполнение судебного решения может наступить соответствующая ответственность. Во-вторых, необходимо понимать, что кто-то все-таки пользовался этими помещениями и пользуется до сих пор. А это прибыль. Третьи лица получают доходы. Фактически мы можем предположить, что конечным бенефициаром и на сегодня является Курченко, — подчеркнул Алексей Кучер. — Прошу немедленно отреагировать на все происходящее. Даю вам срок в 2 недели, чтобы мы все-таки перерегистрировали, выполнили распоряжение Кабмина и решения суда. Это очень важно, так как для харьковчан мы должны вернуть эти помещения и один из лучших стадионов Украины

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