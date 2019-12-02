«Кубышку Силуанова» распечатают? Занимавший позицию «собаки на сене» Минфин «вроде бы» передумал

Фото: Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

Ведущий Юрий Пронько в новом выпуске своей авторской программы на Царьграде высказался о новом проекте постановления правительства, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут тратиться в следующем году. Ведущий подчеркнул, что эта новость у него вызвала сдержанный оптимизм — похоже, Минфин решил сменить позицию «собаки на сене», однако Пронько допускает, что всё ещё может перемениться.

По мнению Юрия Пронько, то, что правительство решило тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), это положительная новость. Соответствующий проект документа опубликован на портале правовой информации.

Из него следует, что услышана позиция и Минфина, и Минэкономразвития, но не услышали позицию Центробанка, говорит Пронько, напоминая, что Эльвира Набиуллина предлагала особо не тратить средства ФНБ, уже прозванного «кубышкой Силуанова».







Пронько. Экономика

«В конечном варианте, исходя из документа, который опубликован сегодня, деньги будут направляться на инфраструктурные проекты и на стимулирование экспорта российских продуктов. Это очень важные моменты, поскольку ещё до недавнего момента в Минфине превалировала позиция «собаки на сене». Куча денег — 1 трлн рублей остаются нерастраченными по этому году, и нам говорят, что эти деньги перейдут на следуюший год. Возможно, так и будет, но пока я не увижу их в статьях расхода, говорить наверняка нельзя», — сказал Пронько, подчеркнув, что пока его оптимизм по этому поводу весьма сдержанный. Ведущий не исключил, что в документ могут быть внесены поправки.

Что же касается позиции Банка России, то он оценивает вероятность рецессии глобальной экономики в следующем, 2020 году, как низкую.

Так, по словам госпожи Набиуллиной, мировая экономика будет расти на уровне около 3%, что создает риски и для российской экономики. По её мнению, в этой ситуации необходимо сохранять макроэкономическую стабильность.

«Это создает риски для многих стран, в том числе мы видим, что падает спрос на товары российского экспорта, цены на экспортные товары снижаются. Многие страны включены в глобальные производственные цепочки благодаря глобализации. И, конечно, темпы экономического роста беспокоят многих. Внешняя ситуация не будет очень благоприятная, в этой ситуации очень важно сохранять финансовую, ценовую стабильность, макроэкономическую устойчивость и находить внутренние источники для развития российской экономики», — приводятся слова Набиуллиной в эфире «Пронько. Экономика».

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