Кубив ожидает ускорения роста экономики Украины

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Вице-премьер прогнозирует, что в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3%, а в 2019 году – на 3,6%.

Вице-премьер прогнозирует успорение роста ВВП Украины / фото УНИАН

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к концу 2018 года отечественный валовой внутренний продукт вырастет на 3%, а в 2019 году рост составит 3,6%.

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Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил на инаугурационной пленарной сессии XXVIII Международного экономического форума в Крынице (Польша), передает пресс-служба министерства.

«Мы ожидаем, что к концу 2018 года ВВП Украины вырастет на 3%, в 2019 году – на 3,6%. А на среднесрочную перспективу ставим задачу достичь, по крайней мере, 5-7% роста. Поэтому Украина стремится войти в Единый цифровой рынок с ЕС и имеет для этого необходимые предпосылки. Особенно горжусь украинским человеческим капиталом, который поддерживаем и развиваем, начиная со школы», — цитирует Кубива пресс-служба министерства.

Как сообщал УНИАН, в июле исполняющая обязанности главы Минфина Оксана Маркарова заявила, что по итогам 2018 года рост ВВП Украины составит 3,5%, хотя согласно прогнозу социального и экономического развития, разработанному Министерством экономического развития и торговли Украины, этот показатель составит 3,2%.

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