«Кубинский вариант наоборот»: поднимут ли флаг США в Карабахе?

В Закавказье возможна провокация со стороны США современного аналога карибского кризиса, только в обратной логике — некий «кубинский вариант наоборот». Такую точку зрения, анализируя в программе «Бывшие» в эфире государственной радиостанции «Вести FM» внутриполитическую ситуацию в Армении, выразил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Понятно, что всякие провокаторы, типа того же Болтона (Джон Болтон — советник президента США по национальной безопасности — ред), ну, он человек заслуженный, уважаемый, но он явно же с провокативными целями отправился и в Баку, и в Ереван. Вот мы говорили в предыдущем часе про такой „кубинский сценарий наоборот“… Когда сегодня Пашинян говорит: „что мне тут этот Болтон, народ будет решать, как карабхский вопрос урегулировать, и, мол, это должно быть в интересах и армянского народа, и азербайджанского!“. Ну, кто же против? Но это заявление, очевидно, сделано для американцев. Если Америка захочет в такие игры играть, а, учитывая близость Закавкаья к сегодняшнему эпицентру мировой политики — Сирии, Ближнему Востоку — почему бы и нет? Ну, сами США, конечно же, никогда не пойдут на прямое признание Арцаха (Нагорного Карабаха), а вот каких-то своих лимитрофов они вполне могут на это дело подговорить — какая-то Республика Косово завтра возьмет, да и признает! Я обращу внимание, что на днях Франкофонии в Ереване участвовало Косово, и премьер Хашим Тачи вполне официально приехал и вполне официально встречался с президентом Армении, в том числе, обсуждали вопросы геноцида. Странное такое событие, но, тем не менее, оно активно показано во всех СМИ Запада. Я не удивлюсь. А что, разве кто-то будет против, чтобы на прекрасно отремонтированном аэродроме в Степанакерте поднимется звёзно-полосатый флаг и там разместится военно- воздушная база США сроком на 49 лет, или на 100, а в качестве платы за аренду они будут поставлять оружие? Я не удивлюсь ничему. Это вопрос гарантий», — заявил Мартынов.



Хашим Тачи (слева) и Армен Саркисян

То же самое, по его словам, было накануне карибского кризиса. «Куба не провозглашала революцию социалистическлй или какой-то другой. Она просто говорила — „нам надоел Батиста, пошел вон“. Русские, то есть СССР, просто оказались первыми, а американцы, мягко говоря, легкомысленно отнеслись: мол, ну мало ли они там, рома напились и пляшут. Я к тому, что никаких варинтов исключать нельзя. Американцы готовы сделать все, что угодно, чтобы этот ближеневосточный пасьянс сломать. Выдернуть оттуда пару карт, и он уже не сложится. А что там дальше будет, им все равно. И вот такая точка узловая (Карабах — ред.), которая одновременно связывает не только Закавказье, но и весь кластер — вот Иран по Араксу, туда — Турция, туда — Сирия, туда — Грузия».

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Стоит напомнить, что за несколько дней до Джона Болтона, в Армении, а затем и с неофициальным визитом в самом Нагорном Карабахе, побывал Рудольф Джулиани — исполняющий обязанности советника президента США по кибербезопасности и доверенное лицо Дональда Трампа.

Продолжая свобю мысль, Алексей Мартынов обратил внимание на то, как Джон Болтон в Ереване своими заявлениями явно предвосхищал события, вмешиваясь во внутренние дела Армении. В частности, Болтон публично прогнозировал убедительную поддержку партии Никола Пашиняна на досрочных выборах в то время, как эти выборы еще даже не назначены и сохраняется, хотя и минимальная, но возможность того, что действующий парламент не станет проваливать голосование по кандидатуре премьер-министра и выберет Пашиняна на этот пост, чем помешает ему же добиться проведения досрочных выборов. «Но Болтон уже говорит как о данности, что новая легитимность Никола Пашиняна позволит ему, в том числе, приблизить урегулирование карабахского вопроса. Второе: он активно предлагал армянам оружейные контракты, заявляя, зачем вам русские, когда у нас есть замечательное американское (оружие — ред.) А Пашинян ему (Болтону) подыграл — что, возможно, если будет заманчивое предложение, то у Армении появится и американское оружие. Как он себе это представляет? В Армении дислоцирована российская военная база, вся ситема ПВО построена с участием российских военных, консультантов и прочее. Я не представляю, как они вообще могут говорить об этом. Или это такое риторическое допущение что-ли?»

Алексей Мартынов также отметил, что на переходный период в Армении, когда легитимность власти ослаблена, когда правительство находится в отставке, а нового еще нет, все с приставкой и.о., парламент на грани роспуска, здесь возрастает роль президента. «Президент Армении Армен Саркисян (не путать с экс-президентом Сержем Саргсяном — ред.), человек крайне опытый, и есть надежда на то, что он сумеет сохранить эту легитимность до внеочередных выборов в парламент и назначения нового премьера. Иначе, Армении будет очень тяжело», — сказал эксперт.

Эксперт напомнил, что на днях армянский парламент должен второй раз не избрать (!) нового премьера и, согласно Конституции, самораспуститься, открыв дорогу к предостоящим в декабре внеочередным выборам. Как следует из прогноза Болтона, эти выборы завершатся внушительной победой Пашиняна, то есть крахом правящей Республиканской партии Армении (РПА). Однако, почему данная политическая сила не препятсвует такому сценарию, послушно голосуя по указке Пашиняна? Алексей Мартынов считает, что «РПА уже не является цельным политическим образованием».

«Напомню, что лидером РПА остается крайне непопулярный экс-президент и экс-премьер Серж Саргсян. И в этом смысле единства в партии нет. Поэтому, наиболее вероятным сценарием будет вторичное неизбрание Пашиняна премьером и назначение на декабрь досрочных парламентских выборов», — прогнозирует российский политолог.

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