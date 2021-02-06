Kuaishou

Компания Kuaishou была основана в 2011 году, представив мобильное приложение под названием GIF Kuaishou, которое позволяло пользователям создавать анимированные изображения (GIF).

Показатели деятельности

2020-2021

По сообщению Kuaishou, за первые девять месяцев 2020 года у сервиса насчитывалось 262,4 млн активных пользователей в день, по сравнению с 165,2 млн за аналогичный период в 2019 году. Ежемесячное число платящих пользователей выросло с 48,5 млн до до 59,9 млн человек за тот же период.

Компания зарабатывает средства несколькими способами:

1. Прямые трансляции. Основной источник дохода компании, который предполагает покупку пользователями сервиса виртуальных подарков у Kuaishou для стримеров. Выручка от прямых трансляций за первые девять месяцев 2020 года составила 25,31 млрд юаней, что составляет около 62% от общего объема продаж.

2. Реклама и интернет-маркетинг. Рекламные услуги принесли компании 13,34 млрд юаней (за девять месяцев 2020 года) — показатель более чем на 200% больше, чем в 2019 году. Реклама составляет около 32% от общей выручки.

3. Электронная коммерция и игры. Сервис предоставляет пользователям возможность покупать у онлайн-стримеров различные предметы через приложение Kuaishou. За первые девять месяцев 2020 года через приложение было проведено транзакций на сумму 204,06 млрд юаней, что на 1100% больше, чем в 2019 году.

Kuaishou также является конкурентом Douyin, китайской версии приложения для обмена короткими видео TikTok, управляемого интернет-гигантом ByteDance. У Douyin насчитывается 600 млн активных пользователей в день.

По состоянию на февраль 2021 года у Kuaishou насчитывается 769 млн активных пользователей в месяц.

История

2013-2016

В 2013 году компания запустила платформу для создания и публикации коротких видео, включающую функции социальных сетей, в 2016 году сервис начал поддерживать прямые трансляции.

2021: Выход на биржу, оценка в $182,8 млрд

5 февраля 2021 года основной конкурент TikTok, китайский видеосервис Kuaishou, вышел на Гонконгскую фондовую биржу. Общая стоимость компании оценивается в $182,8 млрд. Стоимость акций Kuaishou на первых торгах выросла в три раза с изначальных 115 ($14,83) до 345 ($53) гонконгских долларов.

Китайский видеосервис Kuaishou вышел на Гонконгскую фондовую биржу и был оценен в $182,8 млрд

В ходе IPO сервис привлек 41,3 млрд гонконгских долларов ($5,4 млрд). Если Kuaishou выпустит дополнительные акции — по условиям размещения у нее есть опцион на допэмиссию в случае высокого спроса на акции,— то привлеченная сумма вырастет до $6 млрд. По данным Eikon Refinitiv, это крупнейшее технологическое IPO в мире с момента размещения Uber в мае 2019 года.[1]

Примечания





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