КТЖ будет развивать трансграничную электронную коммерцию совместно с китайскими компаниями



АО «НК «КТЖ» планирует обслуживать транзитный поток, исходящий из курьерских служб КНР и ЕС, что позволит привлечь более 1 млн тонн груза в год.









26 Сентября 2018

00:41







KTZExpress (входит в структуру АО «НК «Казакстан темир жолы», КТЖ), а также китайские Huawei international Co. и Ili Baitexing Commercial Trading Co. подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщила пресс-служба КТЖ.

Как указывается в сообщении, соглашение направлено на развитие трансграничной электронной коммерции с использованием возможностей логистической инфраструктуры АО «KTZ Express» — сухого порта «Алтынколь», СЭЗ «Хоргос», транспортно-логистических центров, аэропортов, порта Актау.

«АО «НК «КТЖ» планирует обслуживать транзитный поток, исходящий из курьерских служб КНР и ЕС, что позволит привлечь более 1 млн тонн груза в год. Перевозку транзитных коммерческих посылок будет осуществлять АО «KTZ Express», — отмечается в информации.

Соглашение подписано во вторник в рамках рабочего визита первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в КНР.

Как указывается в пресс-релизе, в Пекине руководитель «КТЖ» Канат Алпысбаев встретился с представителями уполномоченных экономических операторов РФ и экспортерами КНР.

Стороны обсудили вопросы организации контейнерных поездов (от 4 до 10 составов в месяц) с вовлечением уполномоченных экономических операторов РФ, Казахстана и КНР, а также прямой продажи услуг по осуществлению перевозок.

Источник