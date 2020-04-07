кто зарабатывает на карантине и какие бизнесы в наибольшем минусе — Минфин

Еще несколько месяцев назад Украина готовилась ставить рекорды стабильности. Отечественный ВВП имел все шансы расти пять лет подряд, цены падали, а гривне ничто не угрожало.

Карантин с пользой. Кто больше всего зарабатывает на изоляции

Распространение коронавируса COVID-19 нанесло удар по мировой и украинской экономике. Сокращается большинство сфер бизнеса, а правительство ожидает этого года падение ВВП до 4,8%. Но трудные времена переживают не все: отдельные компании, наоборот, именно сейчас не только увеличивают заработки, но и имеют шанс расширить количество клиентов на последующие годы.

Какие бизнесы больше всего пострадали от карантина

Платформа Опендатабот опубликовала результаты исследования, как изменилась жизнь украинского бизнеса за время карантина.

Международные резервы Украины уменьшились до $24,9 млрд

По состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $24 92 млрд.

ВВП Украины снизился на 0,2% в январе-феврале

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%. Какие отрасли потянули ВВП вниз, рассказали в МЭРТ.

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