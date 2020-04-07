Вы здесь: Главная / Курс валют / кто зарабатывает на карантине и какие бизнесы в наибольшем минусе — Минфин

кто зарабатывает на карантине и какие бизнесы в наибольшем минусе — Минфин

Курс валют 07 Апр 2020
кто зарабатывает на карантине и какие бизнесы в наибольшем минусе — Минфин
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Еще несколько месяцев назад Украина готовилась ставить рекорды стабильности. Отечественный ВВП имел все шансы расти пять лет подряд, цены падали, а гривне ничто не угрожало.

Карантин с пользой. Кто больше всего зарабатывает на изоляции

Распространение коронавируса COVID-19 нанесло удар по мировой и украинской экономике. Сокращается большинство сфер бизнеса, а правительство ожидает этого года падение ВВП до 4,8%. Но трудные времена переживают не все: отдельные компании, наоборот, именно сейчас не только увеличивают заработки, но и имеют шанс расширить количество клиентов на последующие годы.

Какие бизнесы больше всего пострадали от карантина

Платформа Опендатабот опубликовала результаты исследования, как изменилась жизнь украинского бизнеса за время карантина.

Международные резервы Украины уменьшились до $24,9 млрд

По состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $24 92 млрд.

ВВП Украины снизился на 0,2% в январе-феврале

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2020 года составило 0,2%. Какие отрасли потянули ВВП вниз, рассказали в МЭРТ.

Источник

← Курс доллара 8 апреля в обменных пунктах, на межбанке, НБУ Курс доллара НБУ на 7 апреля составил 27,23 грн/доллар →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top