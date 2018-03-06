Кто заплатит за торговую войну Трампа?

Распечатать

Москва, 6 марта — «Вести.Экономика». В течение последних трех десятилетий Дональд Трамп утверждал, что Америка занимает более жесткую позицию в торговле. Однако как президент он до сих пор практически ничего не сделал для того, чтобы реализовать свою программу «Америка прежде всего».

В четверг, 1 марта, президент США объявил о тарифах в 25% на импорт стали и тарифах в 10% на импорт алюминия. Этот шаг направлен на то, чтобы компенсировать миллиарды долларов, «которые теряются» каждый год в пользу других стран, поскольку США больше импортируют, чем экспортируют из таких стран, как Китай и Мексика.

Учитывая цены на стиральные машины и солнечные панели, новые торговые барьеры могут привести к крупным усилиям по пересмотру глобальной торговли. Еще более зловещими кажутся слова президента о том, что его тарифы разожгут торговую войну.

Тарифы Трампа являются хорошей новостью для американских производителей стали и алюминия. Налог на импорт делает внутренний эквивалент этого товара относительно дешевым. Но это плохая новость для потребителей стали или алюминия, поскольку она сделает эти металлы более дорогими.

Это всего лишь один из способов, от которого проиграют среднестатистические американцы в результате предложенных Трампом действий в сфере торговли, которые представляют угрозу для тех людей, чьи экономические интересы он якобы отстаивает. И если ему удастся начать долгожданную торговую войну, в результате пострадает вся мировая экономика.

Если последнее объявление Трампа является хорошей новостью для производителей стали и алюминия в стране, оно является плохой новостью для гораздо более крупного сектора экономики США, который покупает эти металлы, чтобы использовать их при производстве товаров.

Возьмите, например, сталь, которая используется для изготовления автомобилей, консервных банок, поездов и самолетов. Столбы всей американской инфраструктуры сделаны из стали, начиная с офисных зданий и заканчивая мостами; из стали сделаны краны, экскаваторы и другие машины, благодаря которым возможно строительство этих вещей. Стальное оборудование позволяет добывать нефть и газ, необходимые для производства этого, и из стали производятся трубы, через которые поступают нефть и газ.

США больше не будут делать исключения при введении пошлин на сталь и алюминий. Американская администрация сообщает, что к ней выстроилась очередь из желающих выпросить льготы.

Однако американские производители, потребляющие сталь, способны затмить сталелитейную промышленность США, учитывая, что здесь занято 6,5 млн рабочих (в сталелитейной промышленности занято около 140 тыс. рабочих, отмечает Moody’s).

Сталкиваясь с более высокими ценами на импортную сталь, благодаря тарифам Трампа у потребителей стали три варианта. Они могут снижать расходы и увольнять работников. Они могут снижать затраты и уменьшать свою прибыль. Или они могут переложить расходы на клиентов.

Большинство беспокоит вероятность реализации третьего варианта. Тем не менее увеличение цены на импортную сталь на 25%, даже если оно полностью переложено на плечи заказчика, вероятно, не сделает консервированные продукты более дорогостоящими. Банка популярного американского супового бренда Campbell’s стоит 2,6 цента. Даже если расходы повысятся на 25%, это добавит дополнительные шесть десятых процента к цене на суп. Кто не захочет их заплатить?

Это логика Уилбера Росса, министра торговли США, которую он применяет, чтобы успокоить американцев. В некотором смысле он прав. Прямое влияние налога, скорее всего, приведет лишь к незначительному росту цен.

Но расчеты Росса игнорируют возможные косвенные последствия введения тарифа. Например, представьте, что американские компании захотят перейти от использования (теперь более дорогой) импортной стали к американской стали. Может ли американская сталелитейная промышленность справиться с ростом спроса? Торговые санкции на сталь от одного из предшественников Трампа предлагают ряд интригующих подсказок.





Источник